«Comanchería»: Pagar amb la mateixa moneda

En Toby, un pare divorciat, i el seu germà expresidiari, comencen a atracar les sucursals bancàries de la zona per saldar els deutes que pesen sobre la granja familiar, abans que els hi sigui embargada. Un rànger veterà a punt de jubilar-se i el seu company seran els encarregats de seguir la pista d'aquests germans per tot l'oest de Texas.

Mentre Jeff Bridges, que dóna vida al rànger que lidera la persecució als bandits, i el seu company, un home, segons ell, meitat indi, meitat mexicà, prenen un cafè a un bar atrotinat d'un poble de mala mort, aquest últim recita les següents paraules: "Els avis de la gent d'aquesta zona van arrabassar la terra als meus avantpassats i ara els hi estan arrabassant a ells... sense la necessitat de cap exèrcit". L'agent es refereix a una sucursal bancària que tenen al davant.

El drama de l'embargament de les propietats dut a terme per entitats bancàries es troba molt present aquí, sent el nucli sobre el qual gira tota la trama i funcionant com l'objectiu de la crítica que pretén assenyalar aquest neowestern social. Els germans duen a terme la seva venjança particular respecte a aquesta problemàtica que els hi afecta directament, i la seva manera d'esmenar els deutes econòmics imposats pels bancs és, precisament, robant-los els diners a ells, un acte que es pot simplificar, veient-ho des del seu punt de vista, en "robar a qui et roba".

El desenvolupament de la història ens posicionarà al bàndol dels protagonistes, però també al costat dels agents que els persegueixen, fent que el malvat, el dolent de la pel·lícula, siguin les mateixes entitats bancàries, a qui el rerefons s'encarrega de desemmascarar per identificar-los com a aquells que roben sense necessitat d'armes, passamuntanyes o violència, sinó amb molta xerrameca, un bolígraf i uns quants somriures malintencionats.

Les personalitats dels germans i les dels agents faran que gaudim de les dues parelles de personatges al llarg d'una persecució que es desenvolupa a través de paisatges magnífics, secs i cremats pel sol, amb escenes d'acció, enfrontaments personals i diàlegs ben escrits i interpretats. Tot culminarà en un clímax intens.

Comanchería

GènereThriller / Western / Drama

Director: David Mackenzie

PLataforma: Amazon Prime Video / HBO / Movistar +

Estats Units, 2016