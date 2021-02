L'Escala té dissenyada una ruta per posar a l'abast de tothom el seu patrimoni cultural, arquitectònic i gastronòmic de manera molt planera i atractiva. És un recorregut per 20 punts d'interès que, segons els seus promotors, «permet veure els diferents edificis, monuments i espais significatius de l'Escala, així com conèixer racons, personatges i moments que parlen de la història, de la vida i dels valors d'aquesta vila marinera». L'objectiu també és molt clar, conèixer aquest patrimoni local per «ser un escalenc més».

Amb aquesta declaració podem començar la nostra ruta escalenca com no podria ser d'una altra manera pel Museu de l'Anxova i la Sal. Si l'Escala té un producte gastronòmic per excel·lència associat aquest és sense cap mena de dubte la popular anxova. L'històric edifici acull des de fa ja una quinzena d'anys el museu dedicat a la pesca i a la salaó del peix blau, a la vegada que a la història i a la tradició orals dels veïns de l'Escala. La nostra ruta escalenca pot continuar per la Font i el safareig del Pedró, la torre del Pedró i les barraques de la Creu. Ens aturem aquí un moment per comprovar la certesa de la definició recollida a la web www.visitlescala.com, on podrem trobar detallada tota la ruta. Aquestes són les antigues barraques que guarden encara la història dels pescadors locals. «Les antigues barraques o «botigues» de pescadors de la cala de la Creu han sobreviscut a la urbanització de bona part del front marítim del municipi. Es tracta d'edificacions senzilles recobertes de calç on els pescadors guardaven els estris de pesca a prop del mateix punt on atracaven les embarcacions».

La ruta ens porta també a l'Alfolí de la Sal i la Casa de la Punxa i a l'antiga fàbrica de l'anxova. La vida de l'Escala està molt lligada en molts sentits a l'anxova. Segons s'explica en aquesta web, l'any 1847 a la població hi havia fins a una desena d'indústries que es dedicaven a l'activitat de la salaó del peix. La majoria d'elles estaven situades a la zona de la platja, d'en port d'en Perris. La nostra ruta pot continuar per descobrir el patrimoni cultural que representa per exemple la casa natal de l'escriptora més universal de l'Escala, Caterina Albert -Víctor Català. La casa està protegida com a bé cultural d'interès local i és on va néixer (1869) i va morir (1966).

La ruta transcorre també per Can Maranges, l'església de Sant Pere i el jardí Clos del Pastor. No pot faltar tampoc la zona de Sant Martí d'Empúries, la gran porta d'entrada de les antigues civilitzacions i un indret recordat també per l'arribada el 1992 de la flama olímpica dels Jocs de Barcelona. Al costat mateix trobem el gran Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries. Les ruïnes són el clar exponent del que va significar l'entrada de la cultura romana i grega. Tal com ens diuen des de la web, són d'obligada visita els mosaics de les velles cases senyorials, la famosa escultura d'Asclepi o el fòrum romà.