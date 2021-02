L'estrany triangle

Els cinemes dels anys 90 es van omplir de thrillers que plantejaven situacions límit en l'àmbit domèstic. Eren sobretot històries de famílies benestants i vides aparentment felices que havien d'afrontar l'arribada d'un desconegut, o la irrupció d'una situació anòmala, que posava al descobert les costures de la seva relació. L'estructura era sempre més o menys la mateixa. Es presentava els protagonistes i les seves vides idíl·liques, al final del primer acte apareixia el conflicte i la resta del metratge es dedicava a explorar el suspens i esclats de violència resultants. La majoria d'aquestes pel·lícules portaven les paraules «seducció» o «traïció» al seu títol espanyol, i misteriosament cap de les dues coses hi acabava de ser present. Ah, i una dada important: als tràilers s'apuntava a un incipient erotisme que durava, com a molt, un parell de plans, deixant-te amb un pam de nas.

Qui més està fent per ressuscitar aquest estil de thriller és Netflix, que a sèries d'èxit com You o Dear John ha apostat obertament per recuperar els codis del gènere i introduir-nos a universos íntims plens de monstres latents i girs narratius impossibles. Detrás de sus ojos, la darrera producció britànica de la plataforma, és com una mena de versió sofisticada d'aquelles premisses, amb una història arquetípica d'un triangle amorós que va virant cap a un relat molt més tèrbol. Previsible, segurament més del que voldrien els seus responsables, però entretingut. La protagonista de Detrás de sus ojos es Louise, una mare soltera que treballa a temps parcial a la consulta d'un psiquiatra. L'home li genera una estranya fascinació que acaba no podent controlar i, contradient tot els seus principis, s'hi embolica.

La relació es manté sempre en l'àmbit laboral, perquè el psiquiatra està casat i la Louise té clar que res de tot això pot traspassar les quatre parets de la feina. Però un bon dia, coneix la dona del seu cap i, sense que pugui fer res per evitar-ho, hi estableix el més semblant a una amistat. A partir d'aquí, la protagonista es veu arrossegada a un món de perversitats i secrets en que descobreix que el matrimoni no és en absolut el que aparenta.

Creada per Steve Lightfoot basant-se en la novel·la de Sarah Pinborough, Detrás de sus ojos dosifica bé els enigmes de la funció, de manera que al llarg dels seus primers episodis (en té sis) crea un clima d'estranyesa i recel força aconseguit. És veritat que quan veus per on van els trets perd una mica de solvència, però és prou curta i competent com perquè no tinguis temps de retreure-li gaires coses. Simona Brown (vista a The Night Manager i La chica del tambor), Eve Hewson, Tom Bateman, Robert Aramayo, Tyler Howitt, Aston McAuley, Kamontip Krissy Ashton, Pierre Bergman i Richie Lawrie conformen l'elenc de protagonistes de la sèrie.