Mazoni i The New Raemon, caps de cartell del Vida Records & Friends

El nou cicle de concerts Vida Records & Friends arrencarà el proper 11 de març a la sala La Nau de Barcelona amb Mazoni i La Ludwing Band. Serà el tret de sortida a una programació que la direcció del festival Vida impulsa en paral·lel a la gran cita de la Masia d'en Cabanyes. El co director Dani Poveda va assegurar ahir que volen «arriscar» i oferir un altaveu a un sector especialment tocat per la pandèmia. La programació reuneix, de moment, set concerts a Barcelona i Vilanova i la Geltrú que combinen artistes consolidats, com The New Raemon, amb altres propostes emergents.

En paral·lel al nou cicle de concerts, Poveda va garantir que el festival Vida de Vilanova i la Geltrú manté en marxa tota la maquinària per obrir portes de l'1 al 3 de juliol. Va lamentar la suspensió de l'any passat però va celebrar que «aquest 2021 pinta molt millor». «Tenim més coneixements i no cometrem cap irresponsabilitat», va remarcar.

En aquesta línia, va avançar que la direcció del festival prepara «diverses accions» de forma silenciosa «per demostrar que els espais musicals poden ser segurs». Va apuntar que a principis de març anunciaran una iniciativa pilot que augura que beneficiarà tots els festivals. «Hi ha moltes ganes de viure la cultura de forma imminent, i hi estem treballant», va afegir.