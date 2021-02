Vida criminal

Stanley Hillis va ser un dels criminals més famosos d'Holanda durant els anys 90. Ho va ser per la seva conversió de persona aparentment normal a veritable malson per a les autoritats, i també per les seves múltiples facetes, ja que va exercir d'atracador de bancs, de narcotraficant i de còmplice de mafiosos. La seva vida va forjar la seva llegenda, però encara més la seva mort: Hillis va morir abatut a trets pel que semblaven uns sicaris dins el seu propi i cotxe i davant de la policia, que li tenia punxades les comunicacions i l'estava seguint en aquell precís moment.

La minisèrie Stanley, retrato de un criminal; acabada d'estrenar a Filmin, no s'espera a revelar el tràgic destí del seu protagonista. Comença quan Hillis mor i, a partir d'unes cintes enregistrades per ell mateix, l'acció va anant enrere per mostrar les circumstàncies que van portar Stanley a convertir-se en un delinqüent i com, de mica en mica, es va anar fent un nom als baixos fons holandesos. També s'endinsa en la seva vida sentimental, ja que tenia dona i també una filla, però la seva ex, en descobrir d'on treia els diners, el va abandonar i el va privar de veure la criatura. Aquest és un dels aspectes més interessants d'aquesta minisèrie de quatre capítols: com els intents del protagonista i redimir-se i sortir de la roda criminal es veuen contínuament frustrats per la seva addicció al marge de la llei. No és que no volgués tenir una família, és que realment no sabia com viure al seu costat. Si Stanley, retrato de un criminal acaba essent tan recomanable és perquè els seus responsables eviten la sublimació del mal i presenten un personatge molt clarobscur, tan empàtic en algunes qüestions com inquietant en moltes altres, que va segellar el seu destí molt abans del que s'havia imaginat.

L'altre gran al·licient de la minisèrie és el seu muntatge. Imitant, salvant les distàncies, els relats de mafiosos de Scorsese, la història és una dinàmica aproximació a un grup d'éssers amb els quals costa identificar-se, però ens fascinen per la seva singularitat. Hi juga molt a favor, també, el seu sentit del suspens, ja que la trama està plena de clímaxs plens de tensió, i la seva manera d'aproximar-se als diferents segments de la vida de Hillis, mitjançant la veu dels enregistraments, és tan nítida com entretinguda. Si a això hi sumem la sàvia decisió de no fer-la durar en excés (cap dels quatre episodis arriba a l'hora de durada), tenim un altre dels aspectes pels quals Stanley, retrato de un criminal és una sèrie a reivindicar.

En l'elenc de la sèrie destaquen com a protagonistes el gran Jeroen Spitzenberger, Jochum ten Haaf, Sieger Sloot, Kendrick Etmon, Vincent van der Velde, Juliette van Ardenne, Vincent Linthorst, Sofie Hoflack, Steef Cuijpers, Arend Brandligt, Vincent Lodder, Albert Secuur i Marcel Faber.