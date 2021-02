Disney es fa gran

Star, la plataforma adulta de Disney Plus, ja és aquíha començat a caminar. I la sensació és una mica la mateixa que quan es va produir, fa menys d'un any, el debut de la totpoderosa companyia al panorama de l'streaming. Per una banda, t'adones que hi ha menys contingut del previst, o com a mínim menys dels que hi ha a Netflix, però també que hi ha producte de molta qualitat que fins ara de difícil rastreig i amb còpies acurades tant d'imatge com de so. Per tant, el balanç és positiu, amb algunes contraindicacions. La primera d'elles, l'oferta televisiva. De produccions originals n'han estrenat tres. Helstrom, una producció de Marvel sobre dos germans, fills d'un assassí en sèrie, que es dediquen a caçar dimonis, és el paradigma de producte que sona millor quan te l'expliquen que quan el veus, i fa tota la pinta acabarà cancel·lada. Love, Víctor és l'extensió televisiva de la pel·lícula Love Simon i de la novel·la que la va inspirar, i s'hi tornen a relatar les dificultats d'un adolescent per fer pública la seva homosexualitat quan l'entorn dona per sobreentès que és heterosexual. El més interessant és que inclou una denúncia antiracista que no era a l'original, tot i que no aconsegueix treure la sensació d'estar davant una repetició de fórmula. I finalment, Big Sky, és la més prometedora: un retorn del creador David E. Kelley a les seves essències (la dels 90, quan va estrenar sèries com Picket Fences) amb la història de dues detectius de Montana a la recerca d'uns segrestadors de dones. Pel que fa a la resta del catàleg de sèries, el més destacable és que Lost torna a tenir espai fixe i que les grans Buffy i Futurama finalment són a una plataforma.

Molt més encertada resulta l'oferta cinematogràfica. Tal i com s'havia anunciat, incorpora pel·lícules de les extintes Touchstone i Hollywood Pictures que fins i tot costa de trobar en format físic a casa nostra. Entre elles, El color del dinero, Alta fidelidad, La última noche, El bosque, El protegido, Good Morning, Vietnam, Life Aquatic o Matrimonio de conveniencia.

També compta amb un ampli repertori de produccions de la Fox, ara propietat de Disney, amb títols com La profecia, Master and Commander, Algo pasa con Mary, Titanic, Entre copas, Moulin Rouge, Veredicto final, Speed, La mosca o la saga Jungla de cristal. Parlant d'acció, la plataforma Star també es converteix en la casa fixa de les produccions de Jerry Bruckheimer, com La Roca, Con Air, Marea roja i Deja Vu.

Tot això és el que hi ha ara i previsiblement anirà creixent de forma dosificada però ferma, com ha passat amb la mateixa Disney Plus. El futur és engrescador, i més tenint en compte que els catàlegs que tenen entre mans són realment immensos, a banda que Disney no s'està de res a l'hora d'invertir en produccions originals.