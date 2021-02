El Festival de Jazz de Terrassa celebrarà el seu 40è aniversari

El Jazz Terrassa – Club de Jazz d'Amics de les Arts ha confirmat per aquesta primavera la celebració del Festival de Jazz de Terrassa, que aquest any celebrarà la 40a edició. El certamen tindrà lloc del 27 de maig al 12 de juny, endarrerint-se uns mesos a la seva tradicional celebració al març. Només l'any passat es va traslladar a la tardor. L'organització treballa ara per configuració del programa artístic que preveu recuperar algunes de les propostes internacionals cancel·lades per la pandèmia i noves incorporacions en funció de la mobilitat, al costat de propostes catalanes. La Nova Jazz Cava es manté com a epicentre de l'activitat i els responsables del certamen també projecten l'organització de matinals populars a l'aire lliure. El festival consolida la presència a la comarca amb la participació de poblacions com Matadepera i Vacarisses. A més, incorpora el Teatre Principal com a nou escenari per acollir alguns dels concerts de gran format.