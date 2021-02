«Lo que el pulpo me enseñó»: Lliçons d'un octòpode

Un home cremat per la feina i mancat d'il·lusions decideix deixar el món de banda i endinsar-se en una aventura submarina al mar de Sud-àfrica. Allà entaularà una curiosa amistat amb un pop, del qual aprendrà grans lliçons per tornar a connectar amb la vida.

En Craig, el protagonista d'aquesta història, no està passant per un bon moment, ha perdut la passió per la seva feina, és inestable emocionalment, se sent desconnectat de la seva família i del món. És un home sense rumb, i això comença a afectar la seva salut. Però ell és valent i, en l'intent de remuntar aquesta situació adversa en la qual es troba, acudeix al mar a la recerca de la pau que aquest li donava quan era petit. Les costes en les quals se submergeix són d'aigües turbulentes, un lloc on no és fàcil introduir-se i on corre un perill constant. En Craig, però, s'hi capbussa, i ho fa sense neoprè ni ampolla d'oxigen, per tal de sentir la naturalesa el millor possible.

En una d'aquestes capbussades es troba a un animal que no fuig espantat al veure'l, com fan els altres. Es tracta d'un pop femella que, sorprenentment, sent curiositat per aquest home que irromp en el seu regne subaquàtic. A partir d'aquest moment, home i bèstia comencen una amistat que s'allargarà diversos mesos. Durant el transcurs de la història veurem com en Craig se submergeix diàriament per anar a veure la seva amiga, que cada cop confia més en ell, fins al punt que entre els dos es crea una relació d'amistat sorprenent i d'una bellesa pura. Una connexió plena, innata i primària entre dos éssers extremadament diferents, que formen part d'un mateix planeta.

És necessari, arribats a aquest punt, recalcar que es tracta d'un documental, ja que entenc que els fets explicats aquí poden sonar a ficció, però són completament reals. Segur que qualsevol ho veuria normal si l'animal en qüestió fos un gos o un gat€ però amb un pop, la cosa canvia, més quan probablement molts el vegin com un simple mol·lusc de vuit tentacles que volta pel mar i que és molt bo cuit, amb oli, sal i pimentó vermell, servit com a tapa en una terrassa... La bellesa de la naturalesa escapa a la nostra imaginació.

Lo que el pulpo me enseñó

Gènere: Documental

Directors: Pippa Ehrlich, James Reed

Plataforma: Netflix

Sud-àfrica, 2020