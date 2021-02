Més Llibres publica «Connectar» de la cantant de rap Kae Tempest

El segell Més Llibres publicarà el pròxim dimecres 3 de març l'assaig Connectar, de la poeta, novel·lista, cantant de rap i spoken-word britànica, Kae Tempest, traduït al català per Martí Sales. A través d'un comunicat de Més Llibres, l'editor Jordi Martín assenyala que es tracta d'un crit de guerra «profund i sensible, que reivindica el poder de la connexió creativa com a antídot contra la inacció d'un sistema egoista i autocomplaent». A Connectar, apunta Sales, Kae reflexiona sobre «l'autoconeixement, les relacions humanes i l'embat del capitalisme salvatge».

Kae Tempest (Westminster, 1985) era Kate Tempest fins que el passat mes d'agost va anunciar que es declarava persona de gènere no-binari i que seria Kae. Ha guanyat el Ted Hughes Award (pel seu poemari Brand New Ancients) i ha tingut nominació als Costa Book Award, BRIT, Mercury Prize i Ivor Novello.

«Traduir Kae ha estat tornar-me a trobar amb una veu que ja coneixia», explica Sales. «Quan vaig traduir la seva obra de teatre Wasted (dirigida per Iván Morales, a la Beckett, 2017) vaig ficar-me fins al coll en el seu imaginari d'esperances rompudes, d'amistats fal·libles i de món en brega permanent. L'argot va ser un os dur de rossegar» confessa Martí Sales sobre l'assaig.