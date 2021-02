Roses, molt més que el suquet

Un dels emblemes de la gastronomia de Roses és sens dubte el seu suquet de peix. Elaborat pels pescadors de manera senzilla amb patates i peix acabat de pescar aquest plat s'ha convertit en una autèntica icona local que ha traspassat totes les fronteres gastronòmiques. Una vintena de restaurants locals ofereixen el seu plat i els pescadors s'han convertit en uns grans ambaixadors de la cuina de Roses amb el seu tradicional suquet.

Però Roses és molt més que el seu celebrat suquet. Per aquest motiu, acaba d'anunciar l'estrena d'un nou segell per potenciar la seva gastronomia i per servir de reclam turístic. Es tracta del segell Gastronomia d'Origen impulsat per l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus que ja compta amb l'adhesió de 18 restaurants. El seu padrí és el cuiner Ferran Adrià, ambaixador mundial de la cuina catalana i empordanesa i que sempre s'ha caracteritzat pel seu suport a la gastronomia rossinca. L'objectiu d'aquest distintiu és, segons els seus impulsors, ?«garantir que els establiments que s'hi incorporin fan servir producte local i de proximitat i representa un pas endavant important en la millora de la qualitat turística. Amb aquesta iniciativa es vol posar en valor l'excel·lència dels productes de l'Empordà i potenciar Roses i la comarca com a gran destinació gastronòmica perquè continuï essent capdavantera».

El nou segell es va presentar aquesta setmana en un acte celebrat a l'Aula Gastronòmica de Roses. El bateig va comptar amb el padrí del segell, Ferran Adrià i durant l'acte es va portar a terme una demostració de cuina a càrrec del xef Moisès Vega dels restaurant Rom de Roses. A més, va comptar amb la col·laboració del col·lectiu Pescadors de Roses Planta Envasat que va oferir la matèria prima per elaborar el plat que va donar el tret de sortida a aquesta campanya gastronòmica.

Adrià va intervenir en l'acte remarcant la importància que els restaurants de la comarca participin en aquest nou segell i aquesta marca d'identitat i va recordar el pes que té la gastronomia en el Producte Interior Brut (PIB) català, així com la importància de la cuina en l'economia en general i en especial també en l'àmbit turístic. El cuiner va anunciar a Roses que s'està treballant en un pla estratègic per atraure turisme gastronòmic.

Els restaurants de Roses que ja s'han adherit al segell són: l'Almadrava, Can Cervera, Sodemar, Norat-Hotel Spa Terraza, Falconera, Draulic, L'Àncora, Cala Joncols, Roc Fort, Santa Llúcia, El Caiman, Gozos Mundanos, Cerdanya, Chiringuito La Pelosa, Restaurant Risech, Cal Campaner, Rom i La Bodega.

El distintiu té dues categories: una, de cuina especialitzada en productes del mar, i l'altra, de cuina de mercat. Segons han difós els seus promotors, a més, s'ha previst una acreditació Premium per als establiments que assoleixin un nivell d'excel·lència més elevat. «S'ha elaborat un llistat amb els productes que caldrà tenir en compte per obtenir el segell, sobretot el peix de les confraries del territori, els vins i olis de la DO Empordà però també la resta d'aliments que es produeixen a la comarca», asseguren els responsables del segell.

En aquest apartat hi entrarien per exemple la carn, embotits, ous, làctics, verdures, hortalisses, fruites, pa, arròs.... fent especial incidència en els productes de temporada. La idea és potenciar el producte de proximitat i més en una terra tan rica i que tans aliments produeix com és l'Empordà.