Miki Núñez guanya el premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4

El cantant Miki Núñez ha estat proclamat guanyador, amb el seu darrer àlbum Iceberg, del premi Disc Català de l'Any 2020 de Ràdio 4. El terrassenc s'ha imposat en la votació popular, que l'ha escollit com el disc més destacat de la temporada amb més del 60% dels vots. «És molt fort, i més veient els precedents i tota la gent que l'ha guanyat anteriorment. És molt guai que em posin al seu costat», ha dit el cantant en declaracions al programa Cafè d'idees que la periodista Gemma Nierga presenta a Ràdio 4. A Iceberg l'han seguit el disc Erial, de Segonamà; De vent i ales, de Txarango; Valhalla vol.1. de 31Fam; 0001, de Blaumut; El dia de la victoria, de Buhos; El senyal que esperaves de Els Amics de les Arts; Màtria de Gemma Humet; Agua de Stay Homas i El pipeig de The Tyets. El guardó s'entregarà el pròxim dilluns 29 de març en una festa a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm on actuarà Núñez en acústic.