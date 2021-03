Outrage (Trilogia): Yakuzas al poder

Diversos clans yakuza s'enfronten entre ells per aconseguir el poder i el control sobre tots els territoris de Tòquio en una trilogia de pel·lícules dominades per la violència, la traïció, les conspiracions i el joc brut per arribar al cim de la piràmide i sobreviure en un món on l'honorabilitat, que tanta importància ha tingut sempre en la seva manera d'actuar, sembla que hagi caigut en l'oblit.

Takeshi Kitano produeix, escriu, edita, dirigeix i protagonitza aquestes pel·lícules, tal com porta fent bona part de la seva carrera amb els seus projectes. Aquest polifacètic artista japonès que, a més de l'esmentat, és cantant, presentador i humorista, ens presenta una trilogia versionada de El Padrino (salvant les distàncies) que li ha obert més les portes al mercat internacional, gràcies al tall més comercial amb el qual ha creat l'obra. Un estil més Hollywood, podríem dir, però mantenint trets característics del seu cinema. El director (per abreujar) compta amb grans èxits a la seva filmografia; pel·lícules com Zatoichi, Brother o El Verano de Kikujiro (totes recomanables i disponibles a Prime Video), l'han convertit en un dels cineastes nipons més rellevants del moment.

La temàtica yakuza sempre ha estat molt present a l'obra de Kitano. Films violents i despietats, usualment adornats amb una comèdia absurda que alleugera el pes de la narració. Tot i això, de tant en tant deixa aquest gènere de banda per submergir-nos en històries més dramàtiques, inclús romàntiques, i pel·lícules on la comèdia té un rol més protagonista.

Outrage és una trilogia de gàngsters, la cosa nostra japonesa, amb la qual un no pot deixar de pensar en Scorsese mentre les veu, però sense que els films en qüestió arribin al nivell dels del director novaiorquès. Unes històries on els personatges i les interpretacions atrapen a l'espectador de manera immediata (altament aconsellable veure-les en versió original), tots ells remarcables i peculiars en algun aspecte i sent l'Otomo, el personatge al qual dóna vida el mateix Kitano, el que més presència té a la pantalla. Les històries de cada una de les pel·lícules són un vaivé d'accions-reaccions; males jugades que comporten les seves corresponent venjances. Cada un dels clans yakuza controla certs territoris i negocis de la ciutat, i l'ambició dels líders de cada clan fa que la traïció, les conspiracions i el joc brut estiguin a l'ordre del dia, amb l'únic objectiu d'obtenir més i més poder. L'Otomo serà el personatge que intentarà mantenir l'honor en tot moment i s'encarregarà de castigar les injustícies que succeeixen al seu voltant.

Tot evoluciona a través d'escenes contínues de diàlegs, on caldrà estar atent als noms japonesos per no perdre el fil de quina i contra qui serà la jugada que s'està tramant. Aquestes escenes deixen poc espai a la relaxació; Kitano no perd el temps i obvia les clàssiques escenes transitòries, passant d'una discussió a una altra, únicament separades per quatre trets i algun dit tallat de tant en tant. Això funciona per no perdre el ritme, però també pot transmetre certa sensació d'ofec. Les tres pel·lícules acaben arribant a clímaxs on els personatges passaran comptes i l'enginy i l'estratègia de cadascun serà més important que la força de les armes.

ThrillerDir: Takeshi KitanoJapó, 2010, 2012, 2017Plataforma: Amazon Prime Video