El Sona9 obre la convocatòria de grups i artistes per a la 21a edició

El concurs de música emergent Sona 9 ha obert aquesta setmana el període d'inscripció de la seva 21a edició, amb una crida a grups i artistes novells de tots els territoris de parla catalana i de tots els estils. El certamen manté les diferents fases i premis del concurs, tant en directe com a l'estudi de gravació, i enguany atorgarà més de 50.000 euros en premis per als guanyadors. La convocatòria es tancarà el 15 de maig i a partir d'aquí arrencaran les quatre fases del concurs, que acabarà enfrontant tres grups en un concert-final al novembre. El Sona 9 està organitzat per la revista Enderrock, TV3, Catalunya Ràdio – iCat i els departaments de Cultura i Joventut de la Generalitat.

Les bandes participants hauran de superar quatre fases fins a la gran final prevista de mes de novembre. El concurs promou i reforça la formació, difusió i promoció de tots els artistes participants més enllà del format competitiu. Les dates i el procediment estaran subjectes a les conseqüències derivades de la pandèmia. S'atorgaran el Premi Sona9, Premi Joventut, i Premi Èxit, a més del Premi Cases de la Música i Premi Verkami, i faran concerts a Barcelona, Palma i València.

Els darrers guanyadors del certamen (2020) van ser els mallorquins Reïna, de Manacor. El grup de pop va prendre el relleu a la també mallorquina Maria Jaume, vencedora l'any 2019.