Trencant tòpics

El cineasta català Dani de la Orden ha demostrat ser un gran coneixedor de la comèdia. Des que va començar a destacar amb Barcelona, nit d'estiu, ha anat conreant el gènere des de diferents punts de vista, i el seu cinema fins ara havia resultat tan funcional com clàssic. És a dir, sap mirar amb respecte als seus referents dosificant humor i romanticisme sense descompensar ni un front ni l'altre, i en la majoria de casos amb una honestedat que et guanya des de la primera seqüència. A Loco por ella; estrenada divendres passat a Netflix, fa un salt endavant en molts aspectes, tant narratius com argumentals. El primer de tots ells, que abandona la zona de confort per entrar en un estil de comèdia més compromesa que vol torpedinar uns quants tòpics sobre les malalties mentals i la manera com s'han mostrar fins ara en pantalla. És una comèdia romàntica ambientada en un psiquiàtric, i potser hi ha moments que la conjugació entre denúncia i comicitat no acaba de quallar, però en termes generals és un bon film que interpel·la els prejudicis de l'espectador. Un altre aspecte molt destacable és que el director ataca els estigmes dient-los pel nom, i sense defugir el costat més dramàtic del que planteja. Per això, veient la pel·lícula rius i plores amb pocs minuts de diferència, i el millor de tot és que encerta a resoldre-ho amb un final molt ben pensat i que no té res de convencional.

Loco por ella comença quan l'Adri coneix a la Carla en una discoteca i passa amb ella la que considera la millor nit de la seva vida. Però quan acaba, ella li diu que no es poden tornar a veure, perquè del que es tractava era de gaudir del moment, de l'aquí i l'ara. Profundament enamorat, el noi es llança buscar-la, i el que es troba és que Carla viu en una hospital psiquiàtric. Decidit a demostrar-li com se sent, Adri aconsegueix que l'acceptin com a pacient del centre. Però quan comença a tenir relació amb la resta de pacients s'adona que no es poden menystenir les malalties mentals i que Carla és una persona amb molts més matisos del que es pensava.

El millor de Loco por ella és la manera que director i guionistes aborden un tema tan sensible, descrivint amb habilitat els personatges i fent-los molt propers. En aquest sentit destaca la gran feina de tot el repartiment, encapçalat per Álvaro Cervantes, Susana Abaitua (que va ser un dels grans desccobriments de la sèrie "Patria"), Luis Zahera, Aixa Villagrán, Txell Aixendri, Nil Cardoner, Eduardo Antuña, Paula Malia, Clara Segura, María Ribera, Alberto San Juan i Charlie Pee.