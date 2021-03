Bruja Escarlata y Visión: Final de temporada (Sense espòilers)

Wanda Maximoff i la Visió, una parella de superherois, comencen una vida conjunta a l'afable poble de Westview. La seva història d'amor és idíl·lica, però ben aviat anirem veient que no tot és el que sembla€

El que ha fet Marvel (i segueix fent) és per treure's el barret. Des del primer maó que va posar per construir el seu Univers Cinematogràfic amb Iron Man (2008), no ha deixat de créixer amb les seves pel·lícules de superherois, apostant per crear un conjunt d'històries entrelligades entre si, que comparteixen personatges l'una amb l'altra. Aquesta estructura es construiria a través d'una base sòlida amb Vengadores (2012) i s'aniria ramificant amb les diferents aventures de cada personatge, sent Kevin Feige el productor encarregat d'orquestrar tota aquesta bogeria creativa amb una destresa magnífica. La divisió de les seves pel·lícules es duria a terme a través de tres fases diferents, cada una d'elles separades pel temps i en les quals els arguments anirien creixent i barrejant-se uns amb altres fins a arribar a Vengadores: Endgame (2019), la pel·lícula que suposava un punt i a part per la franquícia.

Després de l'apoteòsica recta final que ens van regalar als fans amb aquell final de fase, el globus es va desinflar, i va sorgir l'enigma de com prosseguirien amb les fases següents i si mantindrien el nivell aconseguit fins al moment. Doncs bé, tretze anys després d'aquell primer maó, i amb molts d'èxits (també algun fracàs) a les seves espatlles, la companyia expandeix el seu univers al món de les sèries, per continuar fent les delícies de l'espectador a la pantalla petita amb Bruja Escarlata y Visión.

La plataforma Disney + ha anat emetent els 9 capítols de la sèrie, publicant-ne un per setmana. Un mètode que em sembla molt més favorable pel producte que el de publicar tots els episodis de cop, com es fa en molts casos. El fet d'haver d'esperar-se una setmana per veure cada episodi, fa que la sèrie guanyi en interès, hi hagi més temps per especulacions i es gaudeixi més al moment de veure-la.

Els capítols de la primera meitat són efectius per si sols; cada un d'ells funcionaria per separat com un episodi més d'una sitcom esbojarrada. La comèdia que s'hi aplica gira al voltant del fet que la Wanda i la Visió han de conviure amb els seus veïns sense que aquests descobreixin que tenen poders. Els gags podrien semblar passats de moda, però aconsegueixen divertir a l'espectador i crear un ambient molt agradable, mentre petits esdeveniments ens van indicant que allà hi ha gat amagat. A la segona meitat de la sèrie, quan les pistes comencen a ser més clares i l'espectador ja té més informació, l'humor es deixa de banda i la història passa a agafar un tint més fosc que anirà progressant fins a arribar a la clàssica pel·lícula de superherois.



Cada episodi finalitza generant grans dosis d'intriga, fet pel qual intueixo que aquell que la comenci a veure ara, li serà complicat no veure-la tota seguida. Els primers no sobrepassen la mitja hora de duració; això també aconsegueix que la sèrie s'absorbeixi millor i no esdevingui pesada com d'altres que inclús poden durar més d'una hora per episodi. A mesura que passen els capítols, la duració s'allarga, però mai passa dels 45 minuts, fent-los sempre molt digeribles. Cada un d'ells es basa en una sitcom real (l'episodi 7, per exemple, té l'estil i estètica de l'exitosa Modern Family). Aquest fenomen pot semblar, a priori, quelcom que els guionistes s'han tret de la màniga sense més, però a Marvel res es deixa a l'atzar€

L'espectador rep una sorpresa rere l'altra, acompanyat d'uns personatges encertats que fan sentir apreci per cadascun d'ells, a través d'una trama que manté un suspens in crescendo fins a un desenllaç amb èpica, romanticisme i drama. Les escenes postcrèdit de l'últim episodi s'encarreguen de guanyar-se al públic per a les pròximes estrenes i ara només cal esperar fins al pròxim 19 de març per poder veure la nova sèrie de la companyia, Falcon and the Winter Soldier. Bruja Escarlata y Visión ofereix entreteniment pur i diversió per a tothom, prometent que Marvel tindrà molt a dir, també, en el món de les sèries.

Bruja Escarlata y Visión (Disney +)

Ciència-ficció / Comèdia

Dir: Jac Schaeffer, Matt Shakman

Estats Units, 2021