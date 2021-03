L'empordanesa Joina presenta demà el seu segon disc a l'Auditori de Girona

L'artista empordanesa Joina, finalista del concurs Sona 9 de 2019, arriba aquest dissabte a les 8 del vespre a l'Auditori de Girona, per presentar el seu nou disc, Òrbita 9.18. Graduada en piano clàssic a l'Esmuc, Joina Canyet és una artista difícil d'etiquetar en un sol gènere musical. En els últims anys de carrera, l'interès cap a la música moderna i el món del pop i hip-hop han anat prenent força, fins a agafar dimensió pròpia en la vessant compositiva.

L'any 2018 va publicar Companyes, el seu álbum de debut, un disc de rap, molt íntim, amb lletres clarament feministes i ple de força i sensibilitat. Tres anys després, l'artista presenta Orbita 9.18, un disc que gira al voltant de trobar «el propi refugi» i en el qual, les diverses cançons s'agrupen en episodis que parlen d'un concepte diferent. Episodi I (nonhome) parla del buit de no trobar la casa, el lloc de refugi, i viu dins l'escenari del present. Episodi II (pastorale) és un viatge al passat, als orígens, amb un aire nostàlgic. Episodi III (out of time) és una mirada al futur, on apareix la pressa, i la por a afrontar un món que va molt ràpid i que provoca una sensació permanent de viure sempre «fora de temps».

En directe, Joina s'acompanyarà sobre l'escenari de Kevin Díaz als teclats i sintetitzadors, Abril Sauri a la bateria i PAD, i Sebastià Gris a la guitarra elèctrica.