Miralls del present

Malgrat la seva creixent irregularitat, una de les grans herències de la sèrie Black Mirror és que ha creat un nou gènere televisiu, que consisteix en un seguit d'històries articulades a partir dels perills de la tecnologia i que volen ser una metàfora de la deshumanització d'un món presoner de la virtualitat. Aquests relats acostumen a ser distòpics, tot i que parlen més del present del que ens agrada admetre. Tots ells coincideixen en la diagnosi que hem sucumbit a la nostra pròpia màscara i que vivim atrapats en la paradoxa que, justament quan més mitjans tenim per comunicar-nos, més inoperants ens hem tornat a l'hora de mostrar-nos com realment som. Uns temes, aquests, que són presents a d'altres sèries tan o més interessants que Black Mirror, com Devs, Humans, Maniac, Years and Years, Soulmates o Upload. Ara Netflix, que és qui justament ha acabat erigint-se en el refugi creatiu de Charlie Brooker, estrena una altra paràbola sobre la tendència a refiar-ho tot als avenços tecnològics, i més en particular als efectes que tenen en les nostres relacions sentimentals.

De producció britànica, The One presenta un món on la ciència ha trobat la manera d'identificar la teva mitja taronja gràcies a una prova d'ADN. És a dir, que amb un simple test relativament ràpid saps amb qui tens la màxima compatibilitat i així t'estalvies aquella incertesa de saber si hi ha algú allà fora per a tu, i també acabar amb aquell assaig i error permanent quan es tracta d'iniciar una relació. Tot això en teoria. Deu anys després d'aquest descobriment que permet trobar la parella perfecta, l'empresa que l'ha patentat torna a dur a terme l'experiment amb cinc persones. El problema és que hi ha gent que, ADN a banda, té molts secrets i moltes formes de disfressar la seva veritable identitat, Aquest és l'eix del que li acaba passant als seus protagonistes. I no només això, sinó que descobriran que hi ha secrets que poden ser especialment tèrbols i mortals.

Mirant la sèrie, formada per vuit episodis, no pots deixar de pensar en Black Mirror, tot i que en tractar-se d'una narració molt més llarga hi ha un major aprofundiment en la psicologia dels personatges. El millor no és tant com afronta els debats, que al capdavall ja s'han tractat unes quantes vegades en pantalla, sinó el mateix fet d'introduir-los, ja que és la típica ficció que es presta a debatre els interrogants que planteja sobre la nostra manera de percebre les relacions humanes.

El repartiment de The One està format per Hannah Ware, Lois Chimimba, Eric Kofi-Abrefa, Dimitri Leonidas, Diarmaid Murtagh, Zoe Tapper, Gregg Chillin, Pallavi Sharda, Amir El-Masry, Wilf Scolding i Stephen Campbell Moore, vista pel·lícules com El robo del siglo o En tiempo de brujas i sèries com la darrers versió de la cèlebre La guerra dels mons.