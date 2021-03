Fuga mortal

Àlex Pina porta molts anys donant guerra en el panorama televisiu, però ha estat l'èxit internacional de La casa de papel el que ha disparat l'interès per cada cosa que escriu i produeix. Fa menys d'un any estrenava la seva primera sèrie exclusiva per a Netflix, White lines, i la veritat és que la cosa no va anar com s'esperava: a banda que aquest thriller donava una visió plena de clixés d'Eivissa i els seus habitants, la seva trama no s'aguantava per enlloc i feia la sensació que s'havia muntat contra rellotge per poder-la estrenar quan tocava. Veurem com li va ara amb Sky Rojo, que arriba avui a la mateixa Netflix i que, sobre el paper, té més interès que el seu anterior treball. És un altre thriller, en aquest cas més pujat de revolucions, que apel·la, com a mínim al tràiler, a les pel·lícules de Robert Rodríguez, Quentin Tarantino i Oliver Stone. Els seus vuit episodis tenen el repte de treure el cap en un mes on comença a haver-hi seriosos problemes per veure totes les novetats que arriben a les diferents plataformes.

Sky Rojo explica la història de Coral, Wendy i Gina, tres dones que han malviscut durant massa temps exercint la prostitució al club Las Novias. Cansades de no tenir oportunitat, però sobretot d'aguantar els maltractaments i les amenaces del proxeneta Romeo, les tres protagonistes se les arreglen per fugir del club i inicien la ruta cap a la seva llibertat. El problema és que Romeo no les vol deixar marxar i, acompanyat dels seus temibles sequaços, les persegueix per allà on van. Però Coral, Wendy i Gina està perdent la por a enfrontar-se a ell, i la seva aventura es va tornant cada vegada més violenta i imprevisible. Plantejada com una road movie plena d'esclats de violència i algunes gotes d'humor negre, Sky Rojo treballa amb especial cura els matisos de cada personatge per afavorir que els vuit episodis mantinguin l'atenció de l'espectador. Una mica com a La casa de papel, però aquí agafant el western i les històries d'apoderament femení com a principal referència.

El seu repartiment està encapçalat per Verónica Sánchez (ja tocava que algú recuperés aquesta magnífica actriu per a un paper protagonista), Lali Espósito, Yany Prado, Miguel Ángel Silvestre (vist recentment a 30 monedas), Asier Etxeandia, Enric Auquer, Luis Zahera, Carmen Santamaría, Elena Sanz i Cecilia Gómez.