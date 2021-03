Mitges veritats

A la passada edició del Serielizados Fest es van poder veure molts pilots interessants, com els de Parliament o 22 de julio, però segurament el que més quòrum va despertar és el de Que viene el lobo. Aquesta sèrie danesa té un punt de partida tan arriscat com incòmode, i que ens vol fer reflexionar sobre la importància de saber tota la veritat quan es tracta d'aprofundir en les denúncies socials. Sobretot en aquelles que són més susceptibles de generar un veredicte immediat, més enllà de matisos i versions. La història comença quan Holly, una nena de catorze anys, escriu una redacció sobre la seva família a l'institut on explica amb molts detalls els suposats maltractament a què la sotmet el seu padrastre. Els professors de la nena, alarmats pel gran nombre de detalls que l'alumna descriu al seu treball, ho poden immediatament en coneixement de les autoritats. El cas és posat en mans de Lars Madsen, un veterà treballador social que les ha vist de tots colors i que, després d'entrevistar la Holly, el primer que decideix és separar-la del seu germanastre Theo. El motiu? Les versions d'ambdós sobre els fets presenten tantes coincidències com diferències, i creu que darrere la redacció de la nena hi ha algun motiu que se li escapa. És realment el padrastre de la Holly un maltractador que ha convertit casa seva en un infern inhabitable o la nena ha aprofitat l'avinentesa per acusar-lo com a revenja d'alguna cosa que no se sap? La investigació destaparà nombrosos secrets que la família tenia ben amagats, però també els d'una comunitat que, en el fons, està poc disposada a abordar aquests temes amb el rigor necessari.

Que viene el lobo (Cry Wolf en el seu títol internacional) és una interessantíssima aproximació a les ambivalències d'un relat, les diferències de percepció sobre una mateixa actitud i també sobre la impossibilitat d'arribar a una veritat absoluta sobre les motivacions de les persones. Ho aconsegueix gràcies a un estil pausat i a estones fins i tot quirúrgic en què les atmosferes són un personatge més de la història i a un esplèndid planter d'intèrprets que treu petroli dels silencis i les mirades a moltes de les escenes que comparteixen. Formada per vuit episodis d'una hora de durada, la sèrie s'endinsa en un laberint de mitges veritats i mentides molt relatives que emmiralla l'espectador a la seva pròpia tendència a avançar-se als esdeveniments i treure conclusions abans de tenir totes les dades d'un fet. Bjarne Henriksen, Flora Ofelia Hofman Lindahl, Christine Albeck Børge, Peter Plaugborg, Noah Storm Otto, Lila Nobel, Justin Geertsen i Henning Valin Jakobsen són els esplèndids protagonistes de la sèrie, que ja està disponible a Movistar.