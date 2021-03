Oda al Japó

L'objectiu de l'exposició és clar: «En aquesta mostra -expliquen els seus responsables- es compenetren set artistes internacionals per elogiar les virtuts de la cultura japonesa». En aquest sentit, «s'exposen més de trenta obres amb tècniques artístiques que van des de l'origami, sumi-e, tintes, ceràmica, aquarel·les, collage i acrílics. Com si dels set deus de la fortuna (shichi fukujin) es tractessin, els set artistes han triat aquelles virtuts de l'art japonès que volen enaltir. Aquesta selecció d'elogis ha donat com a resultat final la construcció d'un microcosmos on s'ha anat teixint una reflexió individualitzada vers un món silenciós, vital, intuïtiu, endreçat, introspectiu i zen».

A Banyoles, per tant, s'obre una finestra en multitud de direccions per que t com a element com a element comú una llum oriental que tothom pot reconèixer de manera intuïtiva.