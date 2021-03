Pemi Rovirosa debuta amb «Vida», un treball marcat per la «llibertat»

Pemi Rovirosa publica avui el seu primer disc en solitari, Vida (RGB). L'artista, conegut per ser guitarrista de Lax'n'Busto, s'endinsa en un nou projecte marcat per la «llibertat» i la «frescor» a l'hora de crear cadascuna de les cançons. «De cop i volta em vaig trobar que podia fer el que volgués, sense estar sotmès a uns terminis ni als condicionants de les emissores de ràdio», destaca Rovirosa. En el marc d'aquesta naturalitat, l'artista ha apostat per crear cançons que alternen el català i el castellà, un format que considera «emocional i humà».

Rovirosa atribueix el joc bilingüe a la «naturalitat» de la seva relació amb Javier Gil, autor de les lletres. «Si ho hem fet és perquè en aquell moment alguna de les lletres ens demanava parlar en castellà. Assegura que és un reflex de la diversitat, i fugint de cap aspiració explícita d'arribar a nous públics de fora de Catalunya.

Rovirosa assegura, rient, que no espera que la gent «flipi» amb la seva nova faceta com a cantant, i apunta que, malgrat els canvis de rol, el públic l'identificarà de forma ràpida. Garanteix que tots els temes els ha composat «humanament» amb un estil força similar a la seva trajectòria amb Lax'n'busto. «Em vaig proposar ser jo mateix. No puc innovar si no soc algú amb idees molt innovadores», afirma.