Strenes 2021: Els concerts imprescindibles

Aquest divendres 26 arrenca una nova edició del festival Strenes de Girona, i ho fa amb el cartell de Sold Out a 18 dels 29 concerts programats. Després de l'edició de l'any passat, on es va reduir el nombre de concerts i artistes a causa de la pandèmia, i tota la programació es va passar a l'Auditori, aquesta edició recupera espais tan emblemàtics del festival com les escales de la Catedral o La Mirona.

L'Strenes omplirà de música la ciutat des del divendres 26 de març, amb el concert de Judit Neddermann a l'Auditori, fins al diumenge 2 de maig amb Oques Grasses a les Escales de la Catedral.

Hem seleccionat els 10 concerts imprescindibles de l'Strenes 2021

Judit Neddermann

Auditori, divendres 26 de març, 21 h, SOLD OUT

Amb el concert inaugural d'enguany, Judit Neddermann es convertirà en l'artista que més vegades ha actuat al festival Strenes. La cantant de Vilassar de Mar presenta el seu últim àlbum Aire, el primer sota el segell Universal.



Oques Grasses

Escales de la Catedral, diumenge 2 de maig, 18 i 21 h, SOLD OUT

El grup osonenc Oques Grasses va presentar el seu últim treball Fans del sol a Girona el 2019, en el concert inaugural del Festival Strenes des del terrat de l'Oficina de Turisme. Després que la pandèmia els trunqués la gira, Oques Grasses torna als escenaris per presentar el seu nou disc i tancar l'edició del Festival Estrenes



Amaral en acústic

Escales de la Catedral, divendres 30 d'abril, 21 h, SOLD OUT

Un dels grups més reconeguts de l'escena pop nacional portarà a les escales de la Catedral el seu repertori en format acústic. Eva Amaral i Juan Aguirre repassaran els temes més destacats de la seva carrera així com alguna de les noves cançons que estan preparant.



Stay Homas

Auditori, dissabte 17 d'abril, 18.30 i 22 h, SOLD OUT

Sense cap mena de dubte, Stay Homas van ser el grup revelació del confinament. Tres companys de pis (músics tots) van decidir gravar-se fent cançons des de la terrassa de casa seva, i gràcies a això, l'estiu passat van tocar als principals festivals de Catalunya i fins i tot Michael Bublé va fer una versió d'un dels seus temes. A l'Strenes presentaran el seu primer disc Agua.



La Casa Azul

Escales de la Catedral, dissabte 1 de maig, 19 i 22 h, SOLD OUT

El projecte musical de Guille Milkyway ha posat alguns dels seus temes a les llistes de vendes, aconseguint que fossis autèntics himnes pop. Les Escales de la Catedral ben segur que ballaran al ritme electro pop de la Casa Azul!



La Pegatina

Auditori, divendres 9 d'abril, 22 h, SOLD OUT

La Pegatina va estrenar disc a l'octubre i el presenterà per primera vegada dalt d'un escenari al Festival Strenes de Girona. Els reis de la música festiva tornen als seus orígens amb el seu nou treball Darle la Vuelta.



Zoo

La Mirona, dissabte 24 d'abril, 22 h, SOLD OUT

Després d'un merescut descans dels escenaris, els valencians tornen i ho fan amb nou disc, Avant. El 24 d'abril presenten a Girona aquest nou treball, considerat un dels millors de la seva carrera.



Clara Peya

Teatre Municipal, divendres 16 d'abril, 20 h, SOLD OUT

L'artista de palafrugell és un dels noms gironins presents al festival. Presenta el seu últim treball Perifèria, l'onzè de la seva carrera i ho farà amb el seu directe enèrgic i eclèctic, que l'ha convertit en una de les artistes més singulars i valorades del panoramà català.



Lildami

La Mirona, dissabte 10 d'abril, 17.30 i 20.30 h

Damià Rodríguez, conegut artisticament com Lildami, és n dels màxims exponents del trap català. Aquest 2021 ha publicat el seu últim treball, Viatge en espiral, i el presentarà a La Mirona dins el marc del Festival Strenes. És un dels pocs concerts del festival que encara no ha penjat el cartell d'entrades exhaurides.



.

Miquel Abras

Teatre Municipal, dissabte 10 d'abril, 20 h

El cantautor de la Bisbal d'Empordà també ha presentat disc aquest 2021, La Felicitat també Plora, un treball madur i on s'evidencia la seva evolució musical. A l'Strenes inicia una gira de concerts per presentar aquest àlbum i repassar alguns dels seus temes més coneguts.



