Una altra lliga

La plataforma HBO ha estrenat el famós muntatge del director de Justice League, llargament esperat per dos motius: primer, perquè la primer versió era realment insuficient i s'hi endevinava la palpitació d'una bona pel·lícula que no podia continuar en un calaix; segon, perquè Zack Snyder pot agradar més o menys, però és un cineasta amb un estil molt propi que mereixia l'oportunitat de muntar el film tal i com l'havia concebut, i més sabent que el va haver d'abandonar per una tragèdia familiar. Vist el nou muntatge, paga la pena veure les seves quatre hores de metratge? Rotundament sí. Es nota la diferència o hi ha masses coincidències amb la versió estrenada en cinemes? Hi ha passatges similars, sí, perquè Snyder ha conservat les parts que va rodar personalment, però tot plegat està molt millor narrat i resolt. I a més, les parts més remodelades, que són les de la segona part de pel·lícula, són veritablement magnífiques: amb tots els seus excessos i redundàncies, la nova Justice League és una èpica aventura de superherois que descriu molt bé els personatges i ens regala alguns dels moments més intensos que s'han vist mai al gènere.

A banda de la recuperació d'escenes eliminades, un nou clímax i el rodatge de noves seqüències (de les quals millor no saber gaire res: hi ha un personatge nou del que s'ha aconseguit no filtrar ni una imatge, que ja té mèrit), la Justice League de Zack Snyder també brilla per la incorporació d'un nou enemic (Darkseid, que dóna molta més profunditat a l'amenaça que combaten els protagonistes) i molt especialment per la substitució de la banda sonora. No és que la partitura de Danny Elfman fos dolenta, però era un pèl prototípica, i en canvi la nova de Tom Holkenborg crea una atmosfera molt més adequada per a l'acció.

El repartiment de Justice League compta, per descomptat, amb Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill, Amy Adams, Joe Morton, Amber Heard, Jared Leto, J.K. Simmons, Connie Nielsen, Ciarán Hinds, Robin Wright, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Joe Manganiello, Jeremy Irons, David Thewlis, Billy Crudup i Willem Dafoe. Gadot, Affleck, Fisher i Cavill són els que més surten guanyant amb el nou muntatge, ja que els seus papers es tornen infinitament més matisats.