«Cinderella man»: L'home que no es va deixar tombar

James J. Braddock és un exboxejador que es veu obligat a tornar al ring a l'època de la Gran Depressió, per poder alimentar a la seva família. No és un boxejador amb gaire talent, però la seva força de voluntat, el seu coratge i la seva dignitat el portaran fins al més alt.

La plataforma Disney + ha incorporat una gran quantitat de grans pel·lícules al seu catàleg, a través de la seva nova secció anomenada Star. És el cas de Cinderella Man, una història que, amb la boxa com a eix central, construeix una trama dramàtica i de superació en una societat tan castigada com va la ser la dels Estats Units després del crac del 29.

Basada en una història real, la que aquí s'explica és l'epopeia de James J. Braddock, un boxejador de segona fila que es va guanyar el sobrenom de Cinderella Man (el que vindria a ser la versió masculina de Ventafocs) gràcies a la seva habilitat per guanyar combats en els quals no era favorit. Russell Crowe dóna vida a aquest púgil, sumant-lo a la seva llista de personatges memorables, dins d'una ambientació decadent que retrata la Nova York dels anys trenta, la qual ens ajuda a introduir-nos millor dins l'argument i sentir el declivi moral que es patia a aquella època. Crowe és qui (su)porta el pes d'aquesta història de superació i fortalesa física i mental acompanyat d'una Renée Zellweger, a vegades massa melodramàtica, i un excel·lent Paul Giamatti, un actor sempre simpàtic de cara a l'espectador, suposo que pel seu aspecte afable, que aquí interpreta a l'entrenador de Braddock, sent el seu company de batalles i ajudant-lo a aconseguir metes que cap dels dos haurien imaginat mai. Secundaris interpretats per Bruce McGill o David Huband, acaben d'arrodonir el repartiment del film, que deu la seva victòria per K.O. sobre molts altres que toquen aquest esport, a les interpretacions dels seus actors.

La pel·lícula aprofita el drama de la pobresa per desgastar a l'espectador a base de jabs de tendresa i sentimentalisme, deixant-lo a punt per rebre el directe a la mandíbula, però quan l'èpica de la boxa comenci a fer presència, reviurà amb una dosi de motivació que servirà per enviar a l'adversari a la lona.

Cinderella Man

Director: Ron Howard

Gènere: Drama

Plataforma: Dinsey+

Estats Units, 2005