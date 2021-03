Duel de titans

Que Marvel ha estat una inspiració per a nombroses sagues fantàstiques ho demostra el que Warner Bros ha fet amb dos dels monstres més populars del bestiari fantàstic: King Kong i Godzilla. El primer, malgrat els esforços de Peter Jackson per fer-ne la versió definitiva, no havia brillat tant en pantalla des de la seva primera aparició fins que es va estrenar Kong. La Isla Calavera, una magnífica pel·lícula d'aventures on ja quedava clar que ens trobàvem davant un univers en expansió. Pel que fa a la icona japonesa, va punxar (immerescudament) en la seva primera irrupció al cinema nord-americà de la mà de Roland Emmerich, però es va refer quan Gareth Edwards va presentar la seva particular mirada el 2014. Aquell film, violent i ple d'imatges per al record, va generar una seqüela, Godzilla; Rey de los monstruos, que era inferior a l'original però igualment contenia unes quantes escenes impactants que mantenia viva la il·lusió de veure l'enfrontament entre ambdós titans. Ara aquest finalment es produeix a Godzilla vs. Kong, que arriba amb dos inconvenients: el primer, que el tràiler t'explica pràcticament tota la pel·lícula, i el segon, que el director Adam Wingard té un talent tirant a erràtic que fa que els seus treballs (Tu eres el siguiente, Blair Witch, The Guest o Death Note, per exemple) siguin una màquina de desaprofitar bones idees. Veurem si aquí s'endreça una mica més, perquè l'ocasió s'ho val.

La trama de la pel·lícula mostra les dues bèsties per separat i dedica bona part del metratge a explicar com coincideixen en l'espai i el temps. Kong és capturat per poder ser investigat a fons, però com que els protagonistes no han vist les pel·lícules que s'han fet sobre ell el simi s'acaba escapant i amenaça amb provocar un caos sense precedents. En paral·lel, Godzilla emergeix de les profunditats perquè a la seva naturalesa hi ha enfrontar-se amb tot aquell que posi en risc el seu regnat sobre la Terra. Però quan apareix un monstre encara pitjor que ells, el que comença com un enfrontament acaba erigint-se en la nostra darrera oportunitat per salvar-nos de l'extinció. Una nena que té la capacitat de comunicar-se amb Kong és la clau de tot plegat.

Plena d'escenes espectaculars que fan justícia al títol (al final, és el veritable motiu per veure-la), Godzilla vs. Kong vol ser un espectacle visual sense més pretensions en què destaquen les seves referències a l'imaginari dels seus protagonistes i un notable repartiment encapçalat per Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Eiza González, Shun Oguri, Demian Bichir, Julian Dennison, Zhang Ziyi, Van Marten, Jessica Henwick, Lance Reddick i Brian Tyree Henry. La banda sonora ve firmada per Junkie XL, que ja es va encarregar de la de Godzilla; Rey de los monstruos.