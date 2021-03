Jorge Pardo s'alia amb To Wit Trio al Sunset Jazz Club

El llegendari flautista i saxofonista madrileny Jorge Pardo protagonitza aquest cap de setmana un triple concert al Sunset Jazz Club de Girona, acompanyat dels gironins To Wit Trio. Pardo, que en la seva extensa trajectòria ha col·laborat amb noms il·lustres com Tete Montoliu, Carles Benavent, Paco de Lucía o el recentment desaparegut Chick Corea, és considerat un dels grans saxofonistes espanyols de jazz, destacant també per fusionar aquest gènere amb el soul o el flamenc. To Wit és un trio format per la vocalista Sandra Fern, el contrabaixista Pedrito Martínez i el percussionista Enric Canada que ja ha visitat en diverses ocasions l'emblemàtic local gironí.

Els concerts tindran lloc a l'interior del local, seguint tots els protocols de seguretat per la pandèmia, dissabte a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre -ambdós amb les entrades exhaurides- i diumenge a les 12 del migdia.