Paco Pérez agafa L'Olivera

Aquest any la ruta i la proposta és doble. Per una banda, una nova oferta gastronòmica de la mà del reconegut xef Paco Pérez i per altra una vessant cultural. El nexe d'unió i l'epicentre és Peralada. A partir d'avui obren l'Hotel Peralada i el restaurant L'Olivera by Paco Pérez que ha intensificat el seu lligam amb el Grup Peralada. L'estrellat cuiner està al capdavant de la proposta gastronòmica del restaurant de l'Hotel Peralada. Després del tancament obligat, el conjunt hoteler incloent el Wine Spa tornen avui a reobrir.

I a més, l'estada es pot complementar amb una visita al Museu de Peralada que també torna a estar a disposició dels visitants. Es tracta d'una combinació gastronòmica i cultural de primer nivell i ideal per aquests propers cap de setmana i pels dies de Setmana Santa. En el cas del Museu, les visites tornen a normalitzar-se a partir de demà.

Paco Pérez és un dels xefs més guardonats en el panorama de les estrelles Michelin. Aquest estiu passat ja va mantenir una relació amb Peralada fent una oferta de cuina amb connotacions asiàtiques als jardins del Castell de Peralada. Durant els mesos de juliol i agost Pérez va dirigir el Shiro amb una gran acceptació.

Ara Pérez -que ostenta cinc estrelles Michelin- ha elaborat una carta amb plats de gran qualitat al restaurant L'Olivera. Segons s'ha avançat la nova carta creada per ell, «transmetrà l'essència de l'alta gastronomia de l'Alt Empordà, una cuina basada en productes de proximitat, tant de mar com de muntanya». Els seus responsables han anunciat que al restaurant es trobaran «propostes avantguardistes i sorprenents que et permetran gaudir d'un viatge gastronòmic ple de sabors únics d'aquestes terres però amb una visió renovada i plena de sorpreses per desenvolupar els cinc sentits». Alguns dels plats que es podran degustar destaquen el Picantón en perigourdine que, «acompanyat de cremoses patates i soufflé, el xef aconsegueix que el comensal gaudeixi de diferents textures dins d'una perfecta combinació de sabors». I com que ens trobem a l'Empordà tampoc hi podien faltar els productes del mar i el maridatge dels vins Peralada.

L'Hotel Peralada, que acaba de ser renovat a fons per l'interiorista Sandra Tarruella, reobre igualment amb totes les seves instal·lacions a punt i també la seva oferta esportiva.

L'oferta cultural es pot completar amb la visita, a partir de demà, al Museu del Castell de Peralada on l'autèntic tresor és la va majestuosa biblioteca que conté 80.000 volums, així com també una de les col·leccions de vidre més importants del món a l'església gòtica del Carme. Es poden fer visites en diferents horaris durant el cap de setmana. Per Setmana Santa fe dimarts 30 de març a diumenge 4 d'abril estarà obert matí i tarda mentre que el dilluns dia 5 d'abril estarà obert només al matí.