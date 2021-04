Plans per viure intensament la Setmana Santa a Girona

Després de mesos de restriccions severes per la pandèmia del coronavirus, la mobilitat entre comarques permet que la Setmana Santa es presenti com una oportunitat per descobrir el territori i gaudir de l'entorn, sempre respectant les mesures.

De ben segur que d'entre totes les idees que et proposem per aquesta Setmana Santa trobes la perfecta per tu!

:

Un dels avantatges de les comarques gironines és que en una hora de cotxe, o menys, pots tocar la neu o posar els peus a l'aigua de mar. Una visita al, pujar al, visitar algun dels, vorejaro trepitjar la neu alsón alguns dels espais que es poden visitar i passar un dia immillorable.

Espais Naturals que val la pena visitar a poc més d'una hora de Girona

Sis propostes per gaudir de l'aire lliure a la Costa Brava

Els set indrets amb més encant medieval de l'Empordà

:

Els més menuts encaren una setmana sense escola ni obligacions. Com que això són moltes hores per entretenir-se, la millor idea és s. Una visita a algun parc o visitar alguna de les activitats i exposicions que ens proposa el Caixaforum de Girona poden ser una gran idea per tenir entretinguts als petits de casa.

10 activitats per fer amb nens a les comarques de Girona

:

Cada dia caminem pels seus carrers per anar a treballar, a fer la compra, portar els nens a l'escola, passejar el gos... però ens hem parat a observar la bellesa de la ciutat? Girona és unai milers de visitants venen a la cuitat -quan les restriccions ho permeten- a fer turisme pels carrers.

Per tant, una bona idea aquesta Setmana Santa, aprofitant que encara no hi haurà turisme massiu, tornar-se a enamorar de la ciutat caminant pel Barri Vell, visitant la Catedral o simplement observar com floreix la primavera des de la Devesa.

:

Passar gana a les comarques gironines és complicat. Hi haa cada cantonada on es pot degustar la riquesa gastronòmica de la zona. Aquí trobaràs els onze restaurants gironins sense estrella, però amb molt bona relació qualitat-preu

I per acompanyar un bon àpat, res millor que un bon vi. L'Empordà ofereix una gran gamma de vins sota la seva DO, que a es poden conèixer seguint una ruta per la Costa Brava del Vi.

:

El 2020: amb les sales majoritàriament tancades, moltes estrenes es van posposar o es van passar directament a les plataformes digitals. Però les sales de cinema han tornat i aquesta setmana santa és unde les comarques gironines i gaudir d'una bona pel·lícula. Pots consultar la cartellera aquí

Crítica de «Godzila vs. Kong»: Duel de titans

Crítica de «Nomadland»: Vida en trànsit

La pel·lícula Tom i Jerry es podrà veure en català a deu sales gironines

:

Una setmana per la cultura.que ens brinda l'oportunitat de conèixer l'art, la cultura i la història de les nostres comarques. Des del Museu Dalí , que torna a obrir les seves portes aquests dies fins a exposició de Ricard Duran al Palau Solterra de Torroella de Montgrí , d'entre tota la varietat de museus, segur que en trobem algun que compleix amb les nostres expectatives.

Els Jardins botànics de la Costa Brava

Els museus imprescindibles de la Costa Brava

Pels que els agrada llegir, també es pot gaudir d'alguna de les rutes literàries de la Costa Brava.

:

:

Tot i les restriccions, els teatres i sales de concerts han lluitat per mantenir les seves programacions -amb l'aforament reduït-. Aquesta setmana Santa les diferents sales de Girona ofereixen unaper a totes les edats, sense obviar el Festival Strenes, que encara la seva primera setmana de programació amb un grapat de concerts imprescindibles Ja és primavera i les temperatures han començat a enfilar-se tímidament. Potser encara no és un bon moment per, però és perfecte per caminar pels camins de ronda, descobrir aquelles platges que a l'estiu estan plenes de gent i visitar els municipis més bonics de la zona.

La Costa Brava comença a despertar de la hibernació per Setmana Santa i és un moment perfecte per gaudir-la i descobrir-la sense les aglomeracions de l'estiu.

Aventures per viure intensament la Costa Brava

10 platges de visita obligada

Les millors vistes de la Costa Brava