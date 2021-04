El bunyol, el rei de la Quaresma

El bunyol de Quaresma és una de les postres més consumides durant aquesta època, encara que cada vegada és més freqüent trobar-los en les fleques i pastisseries durant tot l'any. Fer aquests bunyols és divertit, i encara que són entretinguts i requereixen una mica de temps, la seva elaboració és senzilla, per la qual cosa poden ajudar-nos els més petits de la casa.

Els ingredients que necessitem són els següents, per a uns 20 bunyols aproximadament: 250 g de farina (de mitja força);10 g de llevat sec, o 30 g si el llevat és fresc; 35 g de sucre, millor blanc, encara que pot fer-se també amb sucre bru; 5 g de sal; 1 culleradeta de canyella (opcional); la ratlladura d'1 llimona; oli de gira-sol; 50 g de rovells d'ou (unes 3 unitats, aproximadament, depenent de la grandària de l'ou); 120 g de llet; 35 g de mantega; matafaluga o anís en gra (una culleradeta petita de cafè), vi dolç tipus moscatell (15 g, opcional).

En una pastadora o un bol (si no en disposem), abocar la farina, el llevat, la canyella, l'anís, el sucre, la sal i la ratlladura de la llimona. Pastar fins que els ingredients s'hagin barrejat bé. A continuació, posar les gemmes i la llet i tornar a pastar.

Passats aproximadament uns 10 minuts, afegir la mantega (freda), tallada en daus i barrejar fins que la massa sigui homogènia i enganxosa. En aquest moment, formarem amb la massa una gran bola, la pinzellarem en oli i embolicarem amb paper film per a deixar-la reposar durant uns 30 minuts.

Quan hagi transcorregut aquest temps, formarem boletes d'uns 20 g cadascuna més o menys i les anirem col·locant en una safata (separades entre si perquè no es peguin, doncs en fermentar creixen) i les taparem amb un drap durant uns 45 minuts.

El pas següent serà encendre el foc amb l'oli, i quan aquest hagi aconseguit almenys 160 graus, fregirem els bunyols, daurant-los per tots dos costats. Just abans d'introduir-los en l'oli, és el moment de fer-los el forat en el centre (si volem que ens quedin en forma com de rosquilles). Quan estiguin daurats, els anirem traient, escorrent l'excés d'oli amb paper absorbent, i si ho desitgem, tirarem per damunt un rajolí del vi dolç (opcional). Encara en calent, arrebossarem amb sucre els bunyols.

A les comarques gironines la presència del bunyol -o brunyol segons trobem- té una llarga tradició durant la Setmana Santa. Aquest any, davant l'absència de fires i concursos de bunyols degut a la pandèmia, una bona opció és, a banda de recórrer a la nostra pastisseria de confiança, animar-nos a fer-los a casa. Els ingredients han de ser de bona qualitat i seguir pas per pas aquesta recepta. L'èxit està assegurat i a més podem gaudir d'una bona estona amb l'ajuda dels més petits.