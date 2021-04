Els festivals fien les edicions d'estiu al resultat positiu del concert pilot del Sant Jordi

El sector de la música en directe espera amb optimisme malgrat la «prudència» els resultats del concert pilot del passat dissabte al Sant Jordi. Una avaluació sanitària que descarti una ràtio de contagis superior al de la població que no va assistir-hi obriria la porta a celebrar festivals d'estiu. Un primer pas al qual caldria afegir-hi una tasca coordinada amb les administracions per impulsar nous protocols que els facin viables. El doctor de l'Hospital Germans Trias, Josep Maria Llibre, demana cautela però reconeix que un resultat favorable permetria pensar en actes «més grans», especialment si són exteriors. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, avança que l'anàlisi de contagis permetrà abordar «el futur immediat dels festivals».

La iniciativa de dissabte passat, però, no es va plantejar com un assaig clínic, sinó com el primer concert real amb 5.000 persones des de l'inici de la pandèmia amb l'objectiu de testar els assistents per evitar contagis. «Va funcionar de meravella», celebra Llibre, que explica que els assistents han signat una autorització perquè puguin consultar la seva història clínica d'aquí a dues setmanes per saber si hi ha hagut diagnosticats per covid-19.