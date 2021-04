Problemes elementals

No hi ha dubte que Netflix és hàbil a l'hora de generar punts de partida que et mantenen pendent de l'estrena d'una sèrie. El cas que ens ocupa, Los irregulares, era especialment prometedor. A partir de l'univers literari d'Arthur Conan Doyle, aquesta producció britànica ens porta a la Londres victoriana, on el doctor Watson, davant l'acumulació de feina del mític Sherlock Holmes, es dedica a reclutar joves del carrer per tal que investiguin casos que semblen fins i tot paranormals. Per tant, un intent (lloable, sobre el paper) de rellegir un clàssic, com també ho feia la pel·lícula Enola Holmes, amb uns codis de representació propis de les sèries juvenils actuals. El tràiler, a més, apuntava a un notable disseny de producció i uns efectes visuals més que dignes. Però una vegada la comences, es veuen aviat totes les seves costures. I la principal de totes elles és que la sèrie ho refia tot al coneixement que té l'espectador de l'univers de Holmes i Watson, i en cap moment es planteja que, tot i que s'insereix en una mitologia sobradament coneguda, tot relat necessita una construcció i identitat pròpies. Així, la sèrie acaba essent el pàl·lid reflex del que hauria pogut ser si no fos tan conformista, i molt especialment si algú s'hagués dedicat a construir trames menys previsibles.

D'entrada, Los irregulares no arrenca del tot malament, amb una introducció molt vigorosa dels personatges i la sensació que la cosa anirà d'emfatitzar els aspectes més sobrenaturals de la història. Però l'alegria dura poc. La història principal peca de tant evident que acabés sabent per on aniran els trets abans que els guionistes hagin tingut temps de disparar, i l'obsessió dels seus responsables per fer-la «gran» (es nota que se la prenen molt, massa, seriosament) els porta a allargar els vuit episodis innecessàriament fins als 50 minuts. Tampoc no li fa cap favor que els personatges siguin una acumulació de clixés, i que els seus diàlegs semblin escrits des de la fixació perquè diguin coses en veu alta que ningú no diria. El planter d'intèrprets de la sèrie, creada per Tom Bidwell, està encapçalat per Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Macari, McKell David, Sheila Atim, Mark Hugh-Williams, Harrison Osterfield, Clarke Peters, Royce Pierreson, Grant Crookes, Henry Lloyd-Hughes, Ansu Kabia i Colin Thompson.