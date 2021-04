«Tant de bo», de Suu, la cançó catalana més radiada el 2020, segons l'APECAT

La cançó en català i de producció catalana més radiada el 2020, segons l'Associació de productors i editors fonogràfics i videogràfics de Catalunya (APECAT), va ser Tant de bo, de Suu, seguida per De veritat, de Blaumut. L'APECAT ha donat a conèixer les «Llistes APECAT» del mes de març i les Llistes anuals de 2020 que inclouen el «Top 30» de les cançons en català i de producció catalana més radiades. Pel que fa al mes de març, les més transmeses per ràdio són Millor amb tu, de Marcel i Julia, seguida per Què serà de les nostres vides, de Miquel Abras.