Les propostes per sortir de casa aquesta Setmana Santa a les comarques gironines

Andrea Motis estrena nou disc a Girona

Divendres 2 d'abril · 20.00 hores · Auditori de Girona · Girona

Tot i que el festival Strenes de Giorna va arrencar la setmana passada amb la majoria dels concerts amb totes les entrades venudes, encara queda alguna actuació amb localitats lliures. És el cas del concert d'Andrea Motis. L'anomenada gran jazzwoman del nostre país presentarà el seu nou treball A Swingin Story.

Espectacle familiar sobre els tres porquets a Sant Hilari Sacalm

Divendres 2 d'abril · 12 hores · Plaça Jacint Verdaguer · Sant Hilari Sacalm

En el marc de la dels actes de la Setmana Santa a Sant Hilari, el municipi selvatà ha programat "La veritable història dels tres porquets" a càrrec de la companyia Xip Xap. Aquest espectacle dirigit als més petits els farà descobrir noves paraules en una nova llengua, cantar cançons i, fins i tot, ballar-les.

Acte de la veneració de la Creu

Divendres 2 d'abril · 20.00 hores · Escales de la Catedral · Girona

Tot i que el títol d'aquest article afirma que són "propostes per sortir de casa" hem afegit un acte que, a causa de les circumstàncies actuals de la pandèmia, s'ha restringit al públic i es podrà seguir en directe per TV Girona. Enguany, a la ciutat de Girona, l'acte principal que substitueix a la Processó del Sant Enterrament serà la Veneració de la Creu. Hi participaran entre 100 i 160 persones, dividides entre representants de cada confraria, els manaies, membres del Sant Sepulcre, portants del Sant Crist, i els capellans i el bisbe, acompanyats pel Cor de la Polifònica de Girona.



Girona en família

Dissabte 3 d'abril · 11.30 hores · Punt de benvinguda · Girona

Es tracta d'una gimcana per a famílies amb infants de 5 a 10 anys, on es descobreoxen les llegendes i els personatges més divertits de la ciutat amb l'ajuda de pistes i una brúixola. És una activitat segura, ja que cada família realitza la gimcana pel seu compte.



Presentació del llibre "Pelos y hogares, poemario trans"

Dissabte 3 d'abril · 12.00 hores · Centre Cultural La Mercè · Girona

Amb motiu del Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere, la Comissió Unitària 28 de Juny de Girona organitza un recital de poesia i la presentació del llibre "Pelos y hogares, poemario trans", format per set poemes de Bruno Cimiano i il·lustrat per Lara M. Pascual e Itziar Torres, a càrrec de la companyia Trans*poesía. L'acte inclourà traducció simultània en llengua de signes.



Circ i humor, a Olot

Dissabte 3 d'abril · 17.00 hores · Pati de l'Hospici · Olot

Circ, autòmats, titelles i humor es fusionen per donar sentit a "Libèl·lula", un homenatge a la figura d'Alexander Calder que, sense saber-ho, ha inspirat part d'aquest espectacle.



Paxòfon, a La Mirona

Dissabte 3 d'abril · 20.30 hores · Sala La Mirona · Salt

La sala de concerts La Mirona de Salt no atura la seva programació per Setmana Santa. El dissabte 3 d'abril, la formació emergent de folk rock d'autor Paxòfon actuarà a la sala gironina. La banda, que canta en català, anglès i castellà, és un còctel d'energia, humor i sensibilitat.



Portes obertes al Museu de la Pesca de Palamós

Diumenge 4 d'abril · De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 hores · Museu de la Pesca · Palamós

Com cada primer diumenge de mes, el Museu de la Pesca de Palamós ofereix l'entrada gratuïta a la seva exposició permanent dedicada a explicar el passat, present i futur de la pesca i la cultura a l'entorn d'aquesta. A més, es podrà gaudir de l'exposició temporal artística "Aigua de mar" de Carles Piqueras.



Vernau Mier & The Nomads, al Sunset

Diumenge 4 d'abril · 18.00 hores · Sunset Jazz Club · Girona

Seguint amb el fantàstic Cicle de professors de l'Escola StGregori, el concert de març el protagonitzarà Vernau Mier, que encapçalarà un quartet de músics nòmades, retornats a Catalunya a causa de la pandèmia. La seva música és energètica, melòdica i dramàtica, inspirada en figures del jazz d'avantguarda de Nova York com Micah Thomas, Immanuel Wilkins o Joel Ross.



Processó estàtica a Blanes

Diumenge 4 d'abril · De 10.00 a 12.00 hores · Esglèsia de Santa Maria · Blanes

Enguany, la Processó de la Santa Creu de Blanes s'adapta i passa a ser la Processó Estàtica, on l'ordre dels factors s'ha invertit. És a dir: en aquest cas no seran els passos els que aniran desfilant davant del públic congregat per veure la processó. Serà el públic qui passarà per davant de les figures processionals. Les imatges s'exposaran a l'interior de l'església de Santa Maria i l'acampada romana al pati de l'exterior, amb horaris de visita, control d'aforament i mesures COVID.



El Teatre-Museu Dalí de Figueres reobre les seves portes

Tots els dies . Museus Dalí · Figueres, Púbol i Portlligat

Els museus Dalí de Figueres, Púbol i Portlligat han tornat a obrir les seves portes als visitants, amb les mesures de seguretat necessàries per reduir al màxim la possibilitat de contagis. Una de les novetats la trobem al Teatre-Museu Dalí de Figueres amb l'ampliació de l'exposició Dalí, el surrealisme soc jo.



L'escena «queer» de Barcelona, a Girona

Tots els dies · Casa de Cultura · Girona

Identitats vàlides, el retrat fotogràfic de l'escena queer de Barcelona amb què Isaac Flores va guanyar la dinovena edició de Joves Fotògraf(e)s de Catalunya de l'Inspai, es pot veure a la Casa de Cultura de Girona. Flores exposa imatges que van del 2018 al 2020 centrades en l'art del drag, el transformisme i la dissidència sexual.