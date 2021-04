«Calls»: Trucades tenebroses

Calls ens exposa un conjunt de trucades telefòniques entre persones que viuen experiències inquietants, surrealistes i intrigants, aparentment inconnexes entre si, que a mesura que avancin els capítols aniran teixint una relació entre elles.

Aquest reboot de la creació francesa Calls (Timothée Hochet, 2017), arriba a Apple TV + amb una idiosincràsia tant original com innovadora que pot cridar l'atenció d'aquells amb ganes d'experimentar dins el món de l'entreteniment televisiu. La sèrie se centra sobretot en l'àudio; les veus dels personatges i les sonoritats de l'ambient, per crear diverses històries que tracten temes propis del gènere fantàstic i de terror, permetent que Calls pugui ser consumida com si es tractés d'un podcast o audiollibre. La imatge, sempre formada per ones sonores elegantment dissenyades i les línies de diàleg de cada personatge, a l'estil dels lyric vídeos, queda relegada a un segon pla, però, conscient que podia resultar fàcilment tosca i repetitiva, s'esprem per desenvolupar-se amb una coreografia lleugera i canviant, aconseguint que valgui la pena no tancar els ulls.

Les actuacions i la manca d'imatges sobre el que està passant compliquen el fet de saber si el que es diu és fiable o no, en unes històries que es prenen el seu temps per presentar-se i dirigir-se cap a trames surrealistes amb desenvolupaments previsibles però ben portats en alguns episodis i girs de guió inesperats en uns altres.

Si s'aporta el grau de paciència i comprensió necessàries per enfrontar-se a l'experiència que s'ofereix, es podrà gaudir d'aquesta alternativa que, mitjançant el so, ens recorda que a vegades fa més por el que no es veu, ja que fent volar la imaginació s'aconsegueix que cadascú vegi els seus pitjors temors. És recomanable l'ús d'auriculars per fer-la més immersiva.

El repartiment de veus en versió original compta amb grans intèrprets de primer nivell, com Pedro Pascal, Lilly Collins, Rosario Dawson, Stephen Lang o Aaron Taylor-Johnson.

Calls

Gènere: Thriller / Terror

Direcció: Fede Álvarez

Plataforma: Apple TV

Estats Units, 2021