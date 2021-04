La por domèstica

Get out i Us, ambdues de Jordan Peele, han creat escola. A banda de la seva capacitat de crear reals malsans i pertorbadors, han demostrat que es pot agafar l'essència del terror clàssic (és a dir, la metàfora política que ens ensenya allò que no volem veure del món en què vivim) i adaptar-la als nous llenguatges del gènere. Ens tots dos casos, hi ha al seu ADN una premissa canònica (en una, La Dimensió Desconeguda; a l'altra, La invasió dels ultracossos) per llançar-se a una exploració, no exempta d'humor negre, de les denúncies vigents a les societats actuals. Them, antologia que estrena avui Amazon, és clarament deutora de l'esperit de Peele, perquè també recorre a un motllo molt tradicional del gènere, aquí l'etern recel als veïns i les seves veritables intencions, per oferir una radiografia del racisme i la intolerància a l'Amèrica dels anys 50.

Els protagonistes de Them són els Emory, un matrimoni afroamericà que compra una casa en una urbanització de Los Angeles per començar una nova vida. Tenen tot el que necessiten per ser feliços: una relació saludable, feines ben vistes socialment i dos fills que mai no els han portat grans problemes. Un bon dia, coneixen els seus veïns, els membres de les típiques famílies benestants que, de tan atents i simpàtics, arriben a fer-se irritants. Però aviat comencen a denotar actituds molt sospitoses que apuntarien a que formen part d'alguna mena de culte. I els Emory, que al principi dubten d'ells mateixos, acaben descobrint que són l'objectiu d'una força sobrenatural que habita a casa seva. El tràiler de Them recorda al cinema de Peele en nombrosos aspectes, sobretot els visuals, però faltarà veure si els seus responsables són capaços de mantenir la tensió al llarg de deu episodis. El seu repartiment està encapçalat per Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Ryan Kwanten, Melody Hurd, Christopher Heyerdahl, Shahadi Wright Joseph, Abbie Cobb, Sophie Guest, John Patrick Jordan i l'espanyol Javier Botet. Dos dels episodis han estat dirigits per Ti West, eficaç artesà que ha demostrat el seu domini del gènere a títols com La casa del diablo o Los huéspedes, mentre que la banda sonora ve firmada per Mark Korven, compositor de El faro i la sèrie The Terror.