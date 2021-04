Radiografia del Mal

Potser no figura a les antologies com un dels assassins en sèrie més populars de la segona meitat del segle XX, però Charles Sobhraj va ser un d'ells i la seva trajectòria donaria per a unes quantes sèries. Amb l'ajuda de la seva dona, Marie-Andrée, Sobhraj va actuar al sud-est asiàtic durant els anys 70. El seu sistema era tan subtil com letal. Presentant-se a expert en gemmes, es dedicava a identificar viatgers joves i amb ganes de noves experiències que portessin grans sumes de diners; els atreia a casa seva per guanyar-se la seva confiança i, una vegada assolit el que volia d'ells, robava tot el que tenien i els feia desaparèixer. Les autoritats vivien al marge d'aquestes atrocitats fins que un funcionari d'ambaixada que s'obceca amb trobar uns turistes desapareguts acaba destapant el bucle maligne de què viuen Marie-Andrée i Sobhraj. No és una investigació a l'ús, perquè el noi topa amb les resistències del seu superior directe, però no pot deixar de preguntar-se com poden desaparèixer tantes persones en una mateixa ruta i que ningú faci res per evitar-ho. La serpiente, minisèrie estrenada a Netflix, reconstrueix minuciosament el seu estil de vida i aquells detalls que configuren la percepció de casa personatge: aquest no és un thriller de grans girs i sublimacions del mal, sinó una estremidora radiografia de la construcció d'un engany que sempre acaba en tragèdia. Els seus responsables estan molt més interessats en fer creïble tan terrible personatge i el seu univers que no en els cops d'efecte narratius, i això fa que La serpiente s'erigeixi en un tens retrat de com crear una aparença prou eloqüent com per poder viure en impunitat.

El protagonista és un ésser indolent, fred fins a la desesperació, però només necessita una vida de suposat luxe entre diamants i festes per projectar una certa seducció. En aquest sentit, un dels aspectes més interessants d'aquesta minisèrie de vuit episodis és el contrast entre l'estil de vida que porta el criminal amb la del funcionari que el persegueix, el mateix que no troba ningú que el cregui quan assenyala Sobhraj per la seva vinculació a la majoria de desaparicions. A la minisèrie també hi brilla la seva esplèndida reconstrucció d'època, fins al punt que aconsegueix que l'escenari respiri al mateix nivell d'importància que els dels personatges que el transiten.

Tahar Rahim (excel·lent com a The Mauritanian, que li va valer una nominació als Globus d'Or), Ellie Bamber, Billy Howle, Tim McInnerny, William Brand, Nicole Beutler, Stuart Bowman, Bern Collaco, Pravessh Rana, Chicha Amatayakul, Ruby Ashbourne Serkis, Sahajak Boonthanakit, Geoff Breton, Alice Englert i la gran Jenna Coleman, que per a molts sempre serà la Clara de la sèrie Doctor Who.