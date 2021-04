El temps dilatat

Perseguir el més anodí dels objectes pot resultar esgotador. Amb tot, la lliçó paga la pena: «El títol A l'ombra del codonyer „explica Magí Noguer, directora de la Fundació Valvi„ no és tan sols una metàfora del que suposa la llarga ombra de l'arbre sobre el seu camí de recerca, sinó que hi descobrirem el treball constant i tenaç d'una dibuixant realista i poètica que, enamorada de les fulles, les contempla i les intenta captar en tots els moments del dia amb infinitat de llums diferents, fins a quedar extenuada.»

I és que quatre dècades de pràctica artística donen per a molt: «Entre la Cortina dibuixant, la conceptual i la joveneta pintora expressionista „continua Noguer„ hi trobem en comú una pintura impregnada de vida que ens parla de temes universals com ara el pas del temps, l'acció i la inacció de l'home sobre la natura i la pèrdua de la infantesa.»