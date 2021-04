Venjadores

Abans que la primera i segona entregues de Avengers el disparessin al firmament cinematogràfic (credibilitat que es va veure seriosament lesionada amb el seu primer muntatge de Justice League), Joss Whedon s'havia guanyat una legió de fans amb les seves contribucions televisives. La primera d'elles, Buffy, va venir a ser la demostració que es podia agafar un material desaprofitat (s'oblida sovint, però el personatge va néixer en una mediocre pel·lícula de sèrie B) i convertir-lo en tota una declaració d'amor al fantàstic i a una de les muses de principis de mil·lenni, Sarah Michelle Gellar. Whedon encara estaria més encertat a Firefly, posada al dia de les space operas clàssiques que només va durar una temporada però en va fer prou per tornar-se una de les icones de la ciència-ficció moderna. Els fans van ser tan persistents reivindicant-la que el mateix Whedon va fer-ne una adaptació fílmica, Serenity, que tampoc va funcionar com es mereixia. Ara aquest productor, guionista i director torna a la televisió amb The Nevers, una producció de HBO que tampoc no ha estat exempte de conflictes. Primer, perquè la pandèmia va obligar a aturar el rodatge abans d'enllestir el gruix de la temporada, i per tant aquesta arribarà en dues parts. Després, perquè Whedon, que portava molts anys treballant en el projecte, va anunciar a finals de l'any passat que l'abandonava per esgotament, tot i que també hi ha qui hi ha volgut veure la voluntat d'allunyar-se dels focus arran d'una sèrie de declaracions de col·laboradors explicant males experiències laborals amb ell. Sigui com sigui, The Nevers arriba aquest dilluns a HBO i és fàcil veure-hi una recreació més o menys lliure de la història de Avengers en clau femenina. L'acció se situa al Londres de 1896, que viu un punt d'inflexió sense precedents quan un misteriós fenomen atorga poders sobrenaturals a algunes persones, la majoria dones. Hi ah de tot, des d'habilitats que semblen dirigides a fer el bé fins a aptituds que poden ser una amenaça per ala societat victoriana. Davant l'interès de les forces del mal per controlar aquestes dones, una jove vídua i una imprevisible inventora uneixen esforços per protegir-les, tot i que primer hauran d'aprendre a lluitar contra enemics implacables. I per aconseguir-ho, la clau serà que les dones aprenguin a utilitzar els seus poders i treballar en equip. Amb un esperit de vinyeta molt agraït (mirant-la s'evoquen obres com La Liga de los Hombres Extraordinarios), The Nevers destaca pels seus efectes visuals i un notable repartiment encapçalat per Laura Donnelly, Ann Skelly, Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Ben Chaplin, Pip Torrens, Zackary Momoh, Amy Manson, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Denis O'Hare, Elizabeth Berrington, Brett Curtis, Anna Devlin i Nick Frost.