Després del mur

Els rostres de Sav 45 (nom artístic de Slava) deuen als murs de la ciutat i a les mides monumentals la seva principal singularitat. En aquest sentit, destaquen poderosament les intervencions realitzades per l'artista a diferents ciutats d'arreu del món i, de manera molt especial, al Poble Nou barceloní. Amb tot, la seva adaptació a formats domèstics (els que poden ser presentats en una galeria d'art convencional) impliquen un important preu que cal pagar en forma de pèrdua d'intensitat dramàtica i, en darrera instància, de sentit artístic. Sigui com sigui, el seu virtuosisme, tan a l'hora de dibuixar com de definir una possible escala cromàtica, el converteixen en un dinàmic creador d'icones contemporànies. Més enllà del debat sobre la pertinença de domesticar l'art urbà (Street Art), resta pels espectadors una experiència desacomplexada i estimulant.