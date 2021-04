Deu propostes per sortir de casa aquest cap de setmana pel Gironès

El confinament comarcal no ha d'impedir gaudir del cap de setmana, per això us presentem 10 propostes per gaudir del cap de setmana a sense sortir del Gironès

El tram del Gironès del camí de Sant Jaume

El Camí de Sant Jaume és una de les rutes de pelegrinatge més famoses del món, i en el seu pas pel Gironès (53 km) travessa els pobles de Viladasens, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Girona, Salt, i Bescanó.

Geocaching literari a Cassà de la Selva i Llagostera

A partir del dissabte 17 d'abril

Organitzat conjuntament per les biblioteques de Cassà i Llagostera, aquesta activitat proposa una passejada per diferents indrets per descobrir detalls històrics i literaris de l'entorn. Amb l'ajuda de l'App de Geocaching i un smartphone, podreu seguir les coordenades per trobar els amagatalls del circuit. A cada tresor es troba una pregunta que només es podrà respondre si es troben els geoamagatalls. Si es presenten 7 respostes a qualsevol de les dues biblioteques, es rebrà un obsequi.

L'Strenes arriba al seu equador amb una gran oferta de concerts

Divendres 16 i dissabte 17

El Festival Strenes fa setmanes que penjava el cartell de «Sold Out» a la majoria dels seus concerts, però a causa del confinament comarcal ha pogut alliberar alguna entrada per a qui es va quedar sense. Aquest cap de setmana arriba el torn de l'empordanesa Clara Peya i dels valencians Smoking Souls, entre altres. Però sense dubte, els més esperats de l'Strenes actuen dissabte amb concert doble a l'auditori: les estrelles del confinament Stay Homas.

Exposició «Pixar. Construint personatges» al CaicaForum de Girona

A partir del 14 d'abril

Centenars de persones participen en el procés de creació dels personatges de les pel·lícules de Pixar i hi treballen uns quatre anys de mitjana. Tot i això, són els grans desconeguts darrere de la gran pantalla. Ara, una exposició del CaixaForum de Girona s'endinsa en la "màgia" de tot aquest procés i en revela alguns dels secrets. La mostra 'Pixar. Construint personatges' aprofundeix en aquesta construcció que, malgrat els processos d'animació per ordinador, continua "partint d'un full en blanc". S'hi exhibeixen 124 dibuixos, 48 maquetes i cinc audiovisuals amb peces de films tan coneguts com Toy Story, Ratatouille o Monstres S.A i es podrà visitar fins al 22 d'agost.

Luw presenta el seu disc a Salt

El Canal de Salt acull aquest dissabte a les 20 h la presentació del disc Viatge a la immensitat de LUW. Es tracta del nou projecte del saltenc Lluís Costa, un músic de llarga trajectòria que ha format part de bandes de referència a Girona i que des de fa anys també exerceix com a productor en el seu propi estudi.

Yo sobreviví a la EGB, a Girona

A les 18 h i a les 20 h, a la sala 11 dels cinemes Albeniz Plaça, Jordi Merca representa l'espectacle "Yo sobreviví a la EGB" en el marc del Festival D'Primavera. Es tracta d'un monòleg de vivències, anècdotes i històries basades en la vida dels anys 80, com diu el mateix autor l'era que va del post-Naranjito al pre-Cobi.

Del Passeig Arqueològic la muntanya de la O

La zona que comprèn el parc Arqueològic de Girona, el calvari i la muntanya de la O és desconeguda per a molts gironins. Us proposem un recorregut que surt de la plaça de la Catedral pel portal de Sobreportes, i a mà dreta s'enfila pel passeig Arqueològic. Recorrem tot el passeig fins arribar a Torre Gironella, des d'on farem la ruta que porta fins l'ermita del Calvari. Des d'allà, en pocs minuts arribarem al cim de la muntanya de la O.

Teatre infantil amb «Mon petit souvenir» al Teatre de Salt

Diumenge 18, 12 i 17 h

La companyia La Bleda torna a Salt per fer-nos reviure els records de les vacances d'estiu. La clown Helena Escobar encarna Madame Roulotte, que ens transporta al somni ideal i, al mateix temps, a la divertida realitat. Amb una dolça i curosa posada en escena, l'espectacle ens transportarà a un imaginari que hem viscut en major o menor mesura: llargues nits d'estiu, fantàstics fons marins, mosquits que no piquen, ombrel·les que no s'obren, sabates grosses€ Aquest serà el nostre càmping particular.

Beth al Teatre de Bescanó

Diumenge 18, 18 h

Després de gairebé 7 anys de silenci discogràfic, Beth presenta el seu últim treball «Origen», un seguit de cançons cuinades a foc lent que compaginen les tres llengües amb què la cantant de Súria s'expressa: català, castellà i anglès. Aquest diumenge farà una parada a Bescanó per presentar les cançons al públic gironí.

Ruta del carrilet des de Girona

El carrilet que unia Sant Feliu de Guíxols amb Girona va deixar de funcionar el 1969. Aprofitant el camí que seguien les vies es va crear la Ruta del Carrilet, una via verda que uneix les dues ciutats. A causa del confinament comarcal no es pot fer tota, però el tram del Gironès permet arribar fins a Llagostera, passant per Quart, Llambilles i Cassà de la Selva. Una bona excursió per conèixer una part de la comarca.