El duet dinàmic

De paròdies del cinema de superherois comença a haver-n'hi tantes que gairebé s'estan erigint en un gènere. L'última a pujar al carro és Patrulla Trueno, estrenada a Netflix i que ho refia gairebé tot a la indiscutible comicitat de Melissa McCarthy. Paga la pena? Fent un anàlisi estrictament cinematogràfic, és una pel·lícula molt desigual que passa de la brillantor a l'estupidesa amb certa facilitat, no acaba d'aprofitar algunes bones idees (el dolent de la funció, per exemple, donaria per molt més) i en alguns passatges es fa més previsible del que segurament els seus responsables voldrien. Ara bé, com a caricatura dels superherois aporta mitja dotzena de gags aprofitables i si acaba sortint airosa és perquè el seu discurs sobre l'amistat femenina funciona millor del que se li reconeixerà. Escrita i dirigida per Ben Falcone, Patrulla Trueno se situa en un món ple de criminals amb poders sobrenaturals. Està protagonitzada per Lydia i Emily, dues amigues d'infantesa que van deixar de parlar-se per les seves diferències amb els plans de futur i que, de grans, persisteixen en els respectius caràcters. La primera porta una vida erràtica i fins i tot desastrosa, mentre que la segona és una prestigiosa científica que busca la manera de combatre els dolents. Un bon dia, Lydia visita el laboratori d'Emily, toca el que no ha de tocar i les dues dones acaben tenint poders especials. La lluita contra el crim serà, doncs, el punt de partida per a la seva reconciliació.

Si es deixen de banda els seus forats de guió i algun moment còmic que ratlla la vergonya aliena, Patrulla Trueno acaba essent un entreteniment més que digne que salva la cara gràcies, principalment, a les seves dues protagonistes. Si s'és fan de McCarthy i del seu sentit de l'humor, molt millor: el seu xou particular és el veritable motor de la pel·lícula, mentre al seu costat Octavia Spencer aporta el seu contrapunt de tendresa habitual. Impossible no esmentar també la predisposició de Jason Bateman per riure's de tot i especialment d'ell mateix, amb escenes tan delirants com la del restaurant i les seves conseqüències. El planter d'intèrprets es complementa amb Bobby Cannavale, Pom Klementieff (la Mantis dels Guardians de la Galàxia), Taylor Mosby, Kevin Dunn, David Storrs, Marcella Lowery, Melissa Ponzio i Melissa Leo.