Un estudi troba biaix de gènere en els algoritmes de recomanació musical

Un estudi del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF constata que els algoritmes de recomanació de música estarien augmentant la bretxa de gènere. Els seus autors, Andrés Ferraro i Xavier Serra, han comprovat com l'algoritme de recomanació musical d'ús habitual a les plataformes de música en línia reprodueix el biaix preexistent al catàleg (on només el 25% dels artistes són dones). Pel que fa al rànquing d'artistes, han observat que la primera recomanació d'una dona artista es troba en la posició 6 o 7. La menor exposició de les dones artistes es perpetua doncs a partir d'aquestes recomanacions, que al seu torn alimenten un algoritme poc atent a les propostes femenines, sosté l'informe.

La conclusió és que no tan sols l'algoritme de recomanació musical no inclou un biaix per compensar la menor presència de dones artistes, sinó que amb les seves recomanacions «masculines» crea «un bucle de retroalimentació» en els consums dels usuaris que va agreujant més la poca visibilitat de les dones artistes.

Els autors del treball proposen un nou enfocament que permetria una major exposició de les artistes dones i que consistiria a «reordenar» la recomanació en base a un criteri de gènere.