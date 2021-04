Manu Guix, Blaumut i Marina Rossell, al Nits d'Estiu Calella de la Costa 2021

El festival Nits d'Estiu Calella de la Costa (Maresme) ja ha començat a caminar. Entre el 26 de juny i el 3 de setembre passaran pel far de Calella prop d'una vintena d'artistes, entre els que destaquen noms com Manu Guix, Albert Pla, Blaumut, Mayte Martín o Marina Rossell. De moment es posen a la venda 150 entrades per concert, però si la situació sanitària obligués a una major restricció de l'aforament l'organització es reserva l'opció de programar dos passis de cada artista per arribar a més públic, com ja es va fer en l'edició anterior.