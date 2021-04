Navegar en un vaixell centenari

La centenària goleta Äran està a punt de tornar a fer-se a la mar després d'un procés de restauració. A partir del proper mes de maig aquesta embarcació oferirà rutes per la Costa Brava des del port de Palamós convertint-se d'aquesta manera en el vaixell més antic que ofereix serveis privats de tot el litoral mediterrani. Qui provi aquesta experiència de ben segur que no es quedarà indiferent.

A banda de ser una joia del patrimoni marítim, navegar amb l'Äran és la culminació d'un somni de dos autèntics amants del mar. Darrere del procés de recuperació de la goleta hi ha en Lluís Romero, natural de Cadaqués i amb tota una vida consagrada al mar i en Pau Tatania, eivissenc que ha treballat de patró en diverses embarcacions. Ambdós comparteixen el somni de treballar per la conservació del patrimoni marítim. La seva unió ha significat la recuperació de l'Äram, un històric vaixell suec de l'any 1903 amb una llarga història a les seves veles. Durant el segle passat va ser un vaixell que transportava mercaderies i tota mena d'aliments entre els països del mar Bàltic i el mar del Nord. Durant molts anys va navegar carregat de barrils d'arengada fumada i sardines salades, vi i sal que van arribar fins i tot també a la península Ibèrica. 118 anys després canviarà tots aquests aliments per dur passatgers a visitar diferents racons del litoral gironí. Des del port de Palamós a partir del proper mes de maig s'oferiran rutes turístiques a càrrec de la companyia World Sailing Experience. Segons han explicat, la rehabilitació de l'embarcació ha consistit a restaurar la coberta, les bordes i la part de seguretat, així com en la millora de les veles i l'eixàrcia.

Ha estat una feina autènticament artesanal com no podia ser d'una altra manera per mantenir l'esperit aventurer d'una embarcació d'aquestes característiques. Tot ha seguit un procés manual i respectuós amb el medi ambient que ha de culminar quan pugui tornar a la mar per fer les rutes turístiques. S'ha tingut molta cura en la utilització dels materials per fer la restauració. Per exemple, s'han utilitzat unes pintures d'una companyia escandinava que treballa amb components orgànics volàtils i amb productes innovadors que generen menys impacte en el medi marí. Segons han explicat els promotors de la iniciativa, l'Äran oferirà l'oportunitat de participar en diferents rutes a vela que sortiran des del port de Palamós i passaran per diversos paratges i cales emblemàtiques de la Costa Brava com La Fosca, Castell, les illes Formigues, Cap Roig i Calella de Palafrugell. Després de tants anys de servei pels mars freds del Bàltic, l'Äram ara recuperat i restaurat tornarà a navegar per les aigües més tranquil·les del litoral gironí en una experiència, que en paraules dels seus promotors, preveu fomentar el turisme de qualitat i convertir-se també en un valor pedagògic per l'aprenentatge dels més menuts.