Propostes per sortir de casa aquest cap de setmana a Girona

Sant Jordi, a la ciutat de Girona

Girona · Divendres 23 d'abril

Enguany, a la ciutat de Girona, la fira de mercat de Sant Jordi es traslladarà a l'esplanada de la Copa per garantir el compliment de les mesures de la COVID-19. Estarà oberta de les 9 a les 21 h. L'indret estarà tancat per tanques i només s'hi podrà accedir per un espai habilitat d'entrada i un altre de sortida. En tot moment es garantirà un aforament del 30%, hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició del públic i es compliran totes les mesures de seguretat que el Procicat ha establert.

Relat presenten el seu primer disc al festival Strenes

Girona · Divendres 23 d'abril · 21.00 hores

Una de les bandes gironines amb més projecció del moment no podien faltar al festival Strenes de Girona. Presentaran el seu primer disc, Contratemps, un treball que va més enllà del reggae i del dub, combinant-ho amb músiques urbanes com trap, hip-hop o dancehall, cuidant amb molta sensibilitat el missatge de les cançons i la singularitat musical del projecte.

Nou concert dels "divendres" a la Casa de Cultura

Girona · Divendres 23 d'abril · 20.00 hores

Neus Plana (flauta i percussió corporal) i Maria Camahort (guitarra i arranjaments) són dues artistes polivalents que comparteixen una sòlida formació clàssica i l'afany mutu per apropar-se a altres mons més enllà de la partitura. A la Casa de Cultura presentaran una proposta musical eclèctica i captivant, un projecte en el qual la percussió corporal, la improvisació, la interpretació i la composició convergeixen en una mateixa escena.

Homenatge a Ovidi Montllor, a l'Strenes

Girona · Dissabte 24 d'abril · 20.00 hores

El poeta David Caño, el músic Borja Penalba, el periodista i exdiputat de la CUP David Fernàndez i la cantant Mireia Vives, es reuneixen sota el nom d'Ovidi25 per a realitzar un espectacle on repassen diverses cançons d'Ovidi Montllor i se'n reinterpreten d'altres. A més a més, amb la complicitat del públic, l'actuació pren forma de tertúlia musicada on es parla de cultura i política mantenint la fina ironia que tant bé conjugava el cantautor d'Alcoi. Al Festival Strenes es podrà veure un dels pocs concerts que ofereix aquesta formació. Com a detall especial, Ovidi25 comptaran amb la col·laboració especial del mestre Toti Soler, un dels grans guitarristes de casa nostra, que va ser músic i company inseparable del gran Ovidi Montllor.

Els banyolins Roko Banana presenten nou disc

Banyoles · Dissabte 24 d'abril · 20.00 hores

Una crítica i un elogi a parts iguals de l'espècie humana. Així resumeixen l'essència del seu segon disc -El veïnat- el trio de power-rock banyolí Roko Banana, que el presentaran oficialment a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles. Un àlbum que marca una nova etapa en la banda, després de debutar fa tres anys amb Madness & Coffee (autoeditat, 2018).

"Y perdí mi centro": un projecte muldicisplinar i femení

Olot · Dissabte 24 d'abril · 20.30 hores

Y perdí mi centro és un projecte interdisciplinari que pretén ser un canal d'experimentació per a quatre dones que comparteixen el flamenc com a llenguatge comú i que, a banda de dialogar-hi, aspiren a transcendir-lo. A la gènesi d'aquest projecte també hi ha la feminitat i les reflexions a l'entorn d'aquesta condició. Són dones artistes i es relacionen en un context de flamenc contemporani. Celebren la feminitat i la mediten. Però per damunt de tot es mostren tal i com són. Artistes, amigues, i amants d'una tradició flamenca que veneren, però que també exploren i tensen fins als límits.

Un passeig per la història de Sant Pere de Galligants

Girona · Diumenge 25 d'abril · 12.00 hores

Pare Abat, hi ha pelegrins! Així comença aquest divertit recorregut històric pel monestir de Sant Pere de Galligants, una de les mostres més notables del romànic català, del qual només en resten visibles l'església i el claustre. En el monestir hi vivien monjos benedictins segons l'estricta regla de Sant Benet. Places limitades a 50 persones.

"Cobertura" aterra al teatre el Jardí de Figueres

Figueres · Diumenge 25 d'abril · 20.00 hores

Bruno Oro i Clara Segura interpreten múltiples personatges a Cobertura Aquesta és la sinopsi de l'obra: El director de cinema argentí Guillermo Peñalvar ha d'enfrontar-se amb el passat en rebre un homenatge per la cèlebre pel·lícula que el va dur a la fama i a conèixer la seva parella actual, l'actriu Roxana. Ara, 10 anys més tard d'aquell rodatge, travessen una crisi que només fa que agreujar-se amb l'edat i l'auge de les noves tecnologies. La projecció de la pel·lícula els pot fer recordar allò que els va unir, però una avaria general en el sistema atura l'esdeveniment i fa perillar totes les connexions. Aconseguirà Roxana recuperar aquesta connexió, o podran viure sense ella?

Els "Actors (Icònics)" de la gran pantalla, al Museu del Cinema

Girona · Diumenge 25 d'abril

El Museu del Cinema de Girona proposa un recorregut en aquest cas a través de retrats autografiats dels grans actors del segle XX i XXI procedents de la col·lecció Vicenç Arroyo, complementat amb algunes de les frases més celebres de cadascun d'ells. La mostra repassa la iconografia dels grans intèrprets, aquells que han esdevingut símbols i records inesborrables per a milions d'espectadors i espectadores, alhora que coneixem la seva opinió sobre l'art fílmic, el negoci, la fama, l'ofici, la crítica o el públic cinematogràfic.