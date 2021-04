Escultura plural

La responsable de la mostra, Natàlia Chocarro, segueix explorant el fons escultòric de la Fundació Vila Casas de la millor manera possible, és a dir, en clau crítica. En aquest sentit, la mostra de Sant Joan de les Abadesses utilitza com a punt de partida el cèlebre relat de Balzac L'obra mestra desconeguda: veritable tret de sortida de la modernitat, el text assenyala noves maneres de mirar que posen contra les cordes els relats normatius basats en l'estratègia mimètica heretada del renaixement. El títol de la mostra no pot ser més suggeridor: Sou davant d'una dona i busqueu un quadre. O, dit d'una altra manera: l'art s'entesta en representar la vida quan, en realitat, només té sentit quan ell mateix és viu. La mostra del Palau de l'Abadia és fruit de la fèrtil col·laboració que la Fundació Vila Casas manté amb diferents espais escampats pel territori català. La iniciativa, es miri com es miri, és encomiable.