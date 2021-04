Homenatge al que menjava Pla

En una data tan especial en el món de les lletres la figura de l'escriptor baix-empordanès Josep Pla adquireix cada any un record especial. A banda que avui es commemoren 40 anys de la seva mort, en cada diada literària de Sant Jordi des de la seva terra natal s'organitzen diversos actes de record. Aquest any no podia ser diferent i fins i tot l'homenatge traspassa les lletres i adquireix un protagonisme especial a la gastronomia, una altre de les passions de Pla.

Al llarg de la seva obra són moltes les referències que Josep Pla feia a la bona taula. Pla era un amant de la cuina més tradicional i senzilla. La Fundació Pla s'ha encarregat de fer un buidatge de les referències literàries. Ara, algunes de les preferències culinàries de l'escriptor de Palafrugell tornaran a formar part de l'oferta culinària.

L'hotel Llevant de Llafranc recupera la seva activitat a partir d'avui i per fer-ho encara més especial i ja que coincideix amb Sant Jordi des del seu restaurant La Blanca i de la mà del xef Eneko Agote s'ha elaborat un menú degustació amb els plats preferits per Josep Pla. En aquest sentit, els organitzadors de la iniciativa han explicat que amb la voluntat de destacar el paper de Josep Pla a l'hora de posar en valor la gastronomia empordanesa, el restaurant ha fet diverses reinterpretacions de plats que apareixen a l'obra de l'escriptor de Palafrugell. Amb el nom «El que va menjar Pla» el menú està format per per cinc plats i unes postres que es podran tastar avui i tot el cap de setmana. No hi podien faltar l'arengada de la Taverna d'en Gervasi de Palafrugell; la sopa de farigola del Motel Empordà de Figueres; la truita de carxofes de Can Mercader de Pals; la llagosta amb faves del Restaurant Reig cal Tinyoi de Palafrugell; els peus de porc amb escamarlans de la Fonda Europa de Granollers; i figa seca, pansa, nous i ametlles de Ca la Nieves de l'Escala. Tot plegat una bona mostra de com Pla entenia la bona taula i la cuina catalana més tradicional.

L'hotel Llevant ofereix als seus clients la possibilitat de recórrer els racons més emblemàtics dels Jardins de Cap Roig descrits en els llibres de Pla. La ruta, organitzada per la Fundació Josep Pla, es realitzarà demà dissabte 24 a partir de 2/4 de12 del migdia. L'endemà, diumenge, a les 12 del migdia, la terrassa de l'hotel també acollirà un vermut literari en el qual es llegiran fragments d'El Quadern Gris.

Una altra de les propostes del cap de setmana literari és la presentació de La Tureta i una llum invisible, un conte escrit per Pau López i il·lustrat per Olga Cantalosella. L'activitat, que tindrà lloc al mateix hotel demà a la tarda, està clarament orientada a nens i nenes. També l'hotel tindrà una parada de llibres gràcies a la col·laboració de la llibreria Vitel·la de Palafrugell i una de roses a favor de la Fundació Oncolliga.