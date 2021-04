Ressons del passat

La plataforma HBO té in do escollint els seus thrillers, que acostumen a ser exponents gens convencionals del gènere perquè sortegen els clixés i s'endinsen en un retrat molt acurat del context on transcorre l'acció i, sobretot, dels seus polièdrics personatges. Aquest és el cas de Mare of Easttown, una sèrie de set episodis que, tot i que se la pot adscriure a les intrigues rurals que tan de moda van posar els noirs nòrdics, fa una radiografia de costums molt precisa i matisada que defuig qualsevol tòpic a l'hora de fer avançar la trama.

La protagonista és la Mare del títol, una inspectora de policia que, a més d'haver de gestionar els nombrosos problemes de la comunitat, se les ha de manegar per fer front als seus propis drames. Va ser mare als 20 anys, és àvia amb 40 i pocs perquè la seva filla adolescent va tenir un fill i el seu exmarit s'ha promès amb una dona que agrada a tothom. A més, tot li recorda constantment que la seva vida prometia molt, perquè fa 25 anys era la jugadora estrella de l'equip de bàsquet local i va marcar els dos punts que van donar la més gran de les victòries esportives del poble. A més de tot això, té un conflicte obert amb una amiga d'infantesa perquè la seva filla va desaparèixer i la policia no ha estat capaç de trobar ni una sola pista en un any. Les coses donen un tomb quan apareix el cadàver d'una jove mare soltera i el nou cas fa ressonar l'anterior. Els principals sospitosos, que van tenir una baralla amb la víctima durant la nit anterior, tenen coartades molt sòlides, i Mare es veurà immersa en una investigació plena de suspens que acaba afectant la seva vida personal.

Dirigida amb molt bon pols per Craig Zobel, autor de la impagable The Hunt, Mare of Easttown atrapa de bon principi per la seva capacitat d'anar al moll de l'os de cada de personatge. Les relacions entre ells i els seus respectius problemes són molt creïbles, en gran mesura perquè director i guionista treballen molt a fons el seu realisme i la sensació que les coses es poden torçar en qualsevol moment. Hi ajuda molt, per descomptat, la gran feina de la seva productora i protagonista, Kate Winslet, que configura una dona absolutament tangible tant en les seves ocurrències (hi ha una escena en una cuina en què parla amb la seva ,mare i el seu cosí que respira humor i autenticitat) com en els seus pous emocionals, que són la clau de la narració.

Al costat de Winslet, destaca la gran feina de secundaris com Julianne Nicholson, Evan Peters, Angourie Rice, Jean Smart, Cailee Spaeny, Sosie Bacon, David Denman, Neal Huff, Cameron Mann, James McArdle, Ben Miles, Patrick Murney i el sempre esplèndid Guy Pearce, Els episodis duren gairebé una hora, però es fan fins i tot curts: símptoma inequívoc que ens trobem davant d'una gran sèrie.