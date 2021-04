Llum Blancafort: La veu de l'Aretha Franklin, a l'Empordà

Una mini Aretha Franklin amb un talent portentós, és com alguns han arribat a definir la jove artista de Castelló d'Empúries, Llum Blancafort. El públic de tot Europa ha descobert recentment el seu potencial gràcies a la seva actuació al festival Bravo Eurovisión Junior online 2021, celebrat el mes de febrer passat. Llum, de divuit anys, va fascinar el públic i el jurat del certamen i va obtenir la tercera posició, a només set vots de la segona classificada en aquesta cita musical d'àmbit europeu, on competien 24 països, inclòs Austràlia. Llum va fer sentir la seva veu única amb la cançó Rise up, d'Andra Day, «un tema que m'agrada molt i que trobo molt adequat sobretot en aquests moments que vivim, en què ens cal a tots recordar que no podem defallir».

S'esperava que fos una de les grans sorpreses d'aquesta edició i que se situés en un dels llocs més alts de la classificació i tots els pronòstics es van complir. Amb els nervis i l'emoció a flor de pell, la Llum va aconseguir una fita molt destacable. Tots els participants del festival tenien ja rere seu una trajectòria important: «Hi havia molt de nivell, però em vaig sentir orgullosa de la meva actuació». La llum, que té orígens cubans per part de pare, va aconseguir el suport del públic d'aquest país. Gràcies a la seva mare, una de les seves fans més incondicionals, va fer una entrevista al canal Ciber Cuba que té un gran nombre d'espectadors i que li varen donar suport, ajudant-la a assolir l'èxit.

Només fa un any que es dedica al món de la música de forma professional entrenant el seu talent a l'escola Mónica Lucena de Roses, i la seva veu, ja ha arribat molt lluny. Els que ja s'han emocionat amb el seu art consideren que té una personalitat imparable.

Als deu anys, el musical Dream Girls va enlluernar la Llum. Va començar a escoltar les cançons per YouTube i a aprendre-les: «M'encantava l'estil soul que tenien, i les vaig començar a cantar, quan la meva mare em va sentir, em va apuntar a fer classes». Des de llavors, no ha abandonat la seva gran passió. Durant uns anys la Llum, que actualment està estudiant segon de batxillerat a l'institut de Castelló d'Empúries, va deixar la música en un segon terme tot i que cada cop feia passos més grans. Així és com el 2017 va aconseguir arribar a les audicions a cegues del programa La Voz Kids. «En aquella època em veia superada per la meva por escènica i veure tanta gent al plató no em va deixar donar el millor de mi mateixa».

Gràcies a la seva actual professora, «estic avançant molt i molt ràpid, sento que he millorat de forma important». Amb ella treballa totes les seves capacitats artístiques al complet i sobretot l'actitud a l'escenari, guanyant confiança i seguretat en si mateixa.

La participació en el concurs europeu Bravo Eurovisión ha estat un impuls per a la seva incipient carrera i també una font de motivació per seguir avançant «en un món que sé que és complicat». Tot i que li agradaria fer del cant una professió, assegura, «vull seguir amb els meus estudis acadèmics i l'any que ve estudiaré un cicle superior de Desenvolupament i Administració de Web».

Amb els peus a terra, somia que la seva música es conegui arreu. «L'estiu passat em vaig quedar sense feina de cambrera per la pandèmia i vaig oferir-me per actuar en directe als locals de Castelló i Empuriabrava». L'experiència va ser molt bona, cantant els temes d'Alicia Keys, Cristina Aguilera, Whitney Houston, Sam Smith o la mateixa Aretha Franklin. Aquest estiu, actuarà cada dia a La Taberna de les Cols de Castelló per fer gaudir del seu directe a tothom que la vulgui descobrir i acompanyar. «El que més li agrada a la gent és la meva veu», una combinació de força i sentiment que s'espera que sonarà fort els anys vinents.