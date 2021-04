Diàleg i aire fresc

Tot apunta en la bona direcció: dues joves creadores amb un futur (i un present) prometedors; una bona selecció de treballs per part de la comissària Laura Cornejo; un acuradíssim disseny expositiu de Pep Canaleta (com, per altra banda, ja sol ser habitual en ell); i un catàleg que dissenyarà Àlex Gifreu i que es presentarà el proper divendres 7 de maig a l'Auditori Caputxins de Figueres... En paraules de Cornejo: «L'exposició conjunta de les artistes empordaneses Tura Sanglas i Rosa Tharrats es contextualitza dins el marc d'un diàleg artístic, a través de la identificació del seu treball amb la matèria plàstica i l'art objectual. Els dibuixos i els objectes escultòrics de Sanglas conflueixen dins l'espai expositiu amb els assemblatges i les manufactures tèxtils de Tharrats, en una aposta formal i conceptual per la hibridació de tècniques, de llenguatges i d'estils.».